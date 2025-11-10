पंचकूला में पांच लाख के गहने और नकदी चोरी, शादी से लौटा परिवार तो छत की तरफ देख उड़ गए होश

छत के रास्ते घर में घुसे चोर, पांच लाख के गहने और नकदी चुराई

- शादी समारोह में शामिल होने के लिए रिश्तेदारी में गया हुआ था परिवार



जागरण संवाददाता, पंचकूला। छत के रास्ते मकान में घुसकर चोर पांच लाख के गहने और नकदी उड़ा ले गए। परिवार दो दिन बाद लौटा तो चोरी के बारे में पता चला। शिकायत के आधार पर चंडीमंदिर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोरनी निवासी महिला मोनिका मल्होत्रा ने बताया कि ननद के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए सात नवंबर को वह रायपुररानी गए थे। नौ नवंबर को करीब 4 बजे जब वापस घर लौटे तो बाहर से ताला खोलने पर भी दरवाजा नहीं खुला।

बेटे को छत पर चढ़ाकर अंदर की कुंडी खुलवाई। अंदर गए तो देखा कि घर में सामान बिखरा हुआ था। हमने घर में सामान को चेक किया तो पाया कि करीब पांच लाख गहने, जिनमें सोने के कड़े, गले का सोने का सेट और पांच हजार रुपये कैश चोरी हो गया है। चोर घर में छत के रास्ते घुसे और वारदात के बाद घर की अंदर से कुंडी लगाकर चले गए।

पहले भी हो चुकी चोरी मोनिका मल्होत्रा ने बताया कि घर में दो बार चोरी के प्रयास पहले भी हो चुके हैं। एक बार देवर के यहां जागरण में गए थे तो चोर घर में घुस आए थे। हालांकि उस दिन केवल एक अंगूठी व 2 हजार रुपये कैश ही घर पर था। दूसरी बार रात के समय विंडो एसी ले जाने का प्रयास किया गया, जिसमें चोर कामयाब नहीं हुए थे।