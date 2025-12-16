पंचकूला: मोरनी हिल्स और रायपुररानी के मंदिरों से चोरों ने उड़ाए चांदी के छत्र और आभूषण, माता समलाशन मंदिर से भी गहने चुराए

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पिंजौर स्थित प्रगति विहार में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के गहने चोरी कर लिए। चोरों ने ताले तोड़कर घर के सभी कमरों को खंगाल डाला और नकदी व कीमती जेवरात लेकर फरार हो गए।

मकान मालिक प्रगति विहार निवासी कपिल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रविवार रात करीब 2:40 से सुबह 4:30 बजे के बीच, उनकी अनुपस्थिति में अज्ञात चोरों ने घर का मुख्य ताला तोड़कर चोरी की। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दो चोर दिखाई दे रहे हैं। कपिल ने बताया कि उन्हें चोरी की सूचना सुबह करीब 10:56 बजे उनके किरायेदार मंजीत साक्या ने दी, जिसे घर में काम करने वाली महिला

समलाशन मंदिर में भी चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और अन्य सामान चोरी कर लिया। मंदिर के पुजारी जितेंद्र मोहन शर्मा ने पुलिस को बताया कि 14 दिसंबर 2025 की रात पूजा-अर्चना के बाद मंदिर को

ने दरवाजा टूटा होने की जानकारी दी थी। सूचना मिलते ही वह अपने पैतृक गांव गढ़खल से परिवार सहित करीब 12:10 बजे घर पहुंचे। चोर घर से लगभग 20 तोला सोने के आभूषण, करीब 500 ग्राम चांदी के बर्तन, एक डायमंड लाकेट, एक गले का सेट, दो अंगूठियां, करीब 2 से 2.5 लाख रुपये नकद और एक मोबाइल चोरी कर ले गए।

पीड़ित के अनुसार वह अभी अन्य सामान की जांच कर रहे है। शिकायत के आधार पर थाना कालका पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएन) की धारा 305 और 331(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।