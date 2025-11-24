पंचकूला में मकान के ताले तोड़कर गहने और नकदी चुराए, CCTV की DVR भी ले गए
पंचकूला के खेडावाली लेही गांव में एक मकान में चोरी हुई। चोरों ने ताला तोड़कर सोने के गहने, नकदी और सीसीटीवी की डीवीआर चुरा ली। मकान मालिक रोहित ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर नकदी और गहने चुरा लिए। इतना ही नहीं, चोर घर में लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी साथ ले गए। घटना पिंजौर थाने के अंतर्गत आने वाले खेडावाली लेही गांव की है। मकान मालिक ने मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायत में खेडावाली लेही गांव निवासी रोहित ने बताया कि वह सुबह अपने बेटे के साथ पंचकूला सेक्टर-2 स्थित सतलुज स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह अपने बच्चों के साथ अपनी ससुराल अंबाला चला गया।
उन्होंने बताया कि जब वह घर वापस आया तो घर का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि चोर अलमारी से सोने की एक चेन, मंगलसूत्र, अंगूठी, एक सिक्का और करीब 55 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए। चोर घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी ले गए।
पिंजौर थाना के जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर कमलजीत ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
