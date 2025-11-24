पंचकूला में मकान के ताले तोड़कर गहने और नकदी चुराए, CCTV की DVR भी ले गए

जागरण संवाददाता, पंचकूला। चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर नकदी और गहने चुरा लिए। इतना ही नहीं, चोर घर में लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी साथ ले गए। घटना पिंजौर थाने के अंतर्गत आने वाले खेडावाली लेही गांव की है। मकान मालिक ने मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायत में खेडावाली लेही गांव निवासी रोहित ने बताया कि वह सुबह अपने बेटे के साथ पंचकूला सेक्टर-2 स्थित सतलुज स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह अपने बच्चों के साथ अपनी ससुराल अंबाला चला गया।

उन्होंने बताया कि जब वह घर वापस आया तो घर का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि चोर अलमारी से सोने की एक चेन, मंगलसूत्र, अंगूठी, एक सिक्का और करीब 55 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए। चोर घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी ले गए।