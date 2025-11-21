पंचकूला के रामगढ़ में टैक्सी लूटकांड का खुलासा, तीन बदमाश गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद

जागरण संवाददाता, पंचकूला। रामगढ़ थाना क्षेत्र में टैक्सी चालक के साथ हुई लूट की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। तीन बदमाशों रोहित धीमान, सतबीर और बिट्टू उर्फ बिड्डू ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने पिछले सप्ताह मोहाली के खरड़ से ऑनलाइन बुक की गई टैक्सी को लूट लिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

19 नवंबर की सुबह करीब 5 बजे बदमाशों ने टाटा नेक्सन गाड़ी को खरड़ से रामगढ़ जाने के लिए बुक किया था। लगभग 6.30 बजे जब टैक्सी मेन हाईवे, रामगढ़ के पास पहुंची, तो आरोपियों ने चालक पंकज उपरोत्रा को सुनसान स्थान पर गाड़ी रोकने को कहा। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, तीनों ने उसे नीचे उतारकर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया।

एक बदमाश ने उस पर देसी कट्टा तानकर धमकाया और ड्राइवर को सड़क किनारे फेंककर गाड़ी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 20 नवंबर को तीनों बदमाशों को दबोच लिया।

पुलिस पूछताछ में रोहित धीमान ने लूटी गई टैक्सी को जिला यमुनानगर के गांव किवानपुर में छिपाने की बात स्वीकार की, जिसके बाद वाहन को बरामद कर लिया गया। बिट्टू ठाकुर की निशानदेही से कार के डैशबोर्ड में छिपाया एक देसी कट्टा और 4 कारतूस बरामद किए गए, वहीं आरोपी सतबीर के घर से एक देसी कट्टा और 2 कारतूस भी जब्त किए गए।