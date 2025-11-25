पंचकूला का सेक्टर-5 माॅर्निंग फिटनेस जोन घोषित, सुबह 6 से 7:30 बजे तक वाहनों की एंट्री बंद

जागरण संवाददाता, पंचकूला। ट्रैफिक पुलिस ने सेक्टर-5 क्षेत्र में सुबह के समय वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है। एसीपी ट्रैफिक सुरेन्द्र सिंह के अनुसार शालीमार ग्राउंड के पीछे वाले मार्ग, नाइट फूड मार्केट के पास, परेड ग्राउंड के सामने, हेफैड बिल्डिंग के पीछे, धरना स्थल के सामने से होते हुए बैलाविस्टा के बैक साइड तक का पूरा मार्ग और वापस फूड मार्केट के पास स्लिप रोड और पार्क के साथ लगती सड़कें आगामी आदेश तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से सुबह 7:30 बजे तक आम वाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेंगी।

पुलिस कमिश्नर पंचकूला शिवास कविराज ने बताया कि मौजूदा पुलिस महानिदेशक हरियाणा ओपी सिंह, जब वर्षों पहले पंचकूला के पुलिस कमिश्नर थे, तब उन्होंने सेक्टर-5 में “कीप काम स्क्वायर” पहल की शुरुआत की थी। इस पहल के तहत सुबह के समय क्षेत्र को व्हीकल-फ्री जोन बनाया गया था, ताकि लोग शांत और प्रदूषण-रहित वातावरण में दैनिक व्यायाम, योग, वाक और जागिंग कर सकें। उस समय इस पहल को जनता से अत्यधिक सराहना मिली थी। इसी सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए इस प्रयास को एक बार फिर आगे बढ़ाया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि यह कदम स्थानीय निवासियों की सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। वाहन शोर और प्रदूषण से मुक्त वातावरण में लोग बिना बाधा अपनी फिटनेस गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। ज्ञात रहे कि डीजीपी हरियाणा स्वयं फिटनेस को लेकर अत्यधिक सक्रिय हैं और पुलिस बल के साथ-साथ युवाओं व आमजन को भी स्वास्थ्य प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित करते रहे हैं।