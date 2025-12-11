बच्चों की जान से खिलवाड़ पर कसा शिकंजा, पंचकूला में आरटीए की बड़ी कार्रवाई, 10 स्कूली बसों के चालान, तीन जब्त की
पंचकूला में बच्चों की सुरक्षा को लेकर आरटीए ने सख्त कार्रवाई की है। 10 स्कूली बसों का चालान किया गया और तीन को जब्त किया गया। यह कार्रवाई स्कूली वाहनो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पंचकूला। स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर वीरवार को आरटीए टीम ने शिकंजा कसा। स्कूली बसों की जांच में बिना फर्स्ट-एड किट, खत्म फिटनेस, खत्म इंश्योरेंस और सुरक्षा मानकों की भारी अवहेलना करते पकड़ी गईं। परिणामस्वरूप 10 बसों के चालान किए गए, जबकि 3 बसों को मौके पर ही इंपाउंड कर लिया गया।
आरटीए के सहायक सचिव शम्मी शर्मा ने स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। स्कूली वाहन पॉलिसी का उद्देश्य बच्चों का पूरी तरह सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना है और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल संचालकों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
जांच के दौरान सामने आया कि कुछ बसें इतने खराब हालात में थीं कि बच्चों को ले जाना किसी हादसे को दावत देने जैसा था। इसी वजह से तीन बसों को जब्त किया गया। स्कूल बसों की जांच लगातार और और भी कड़ी की जाएगी। स्कूल संचालकों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल उन्हीं बसों का संचालन करें जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के सभी मानकों पर खरी उतरती हों।
