बच्चों की जान से खिलवाड़ पर कसा शिकंजा, पंचकूला में आरटीए की बड़ी कार्रवाई, 10 स्कूली बसों के चालान, तीन जब्त की

जागरण संवाददाता, पंचकूला। स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर वीरवार को आरटीए टीम ने शिकंजा कसा। स्कूली बसों की जांच में बिना फर्स्ट-एड किट, खत्म फिटनेस, खत्म इंश्योरेंस और सुरक्षा मानकों की भारी अवहेलना करते पकड़ी गईं। परिणामस्वरूप 10 बसों के चालान किए गए, जबकि 3 बसों को मौके पर ही इंपाउंड कर लिया गया।

आरटीए के सहायक सचिव शम्मी शर्मा ने स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। स्कूली वाहन पॉलिसी का उद्देश्य बच्चों का पूरी तरह सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना है और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल संचालकों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।