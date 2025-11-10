पंचकूला के सरकारी स्कूल में धमाका, केमिस्ट्री लैब में फिनाल और नाइट्रिक एसिड मिलाने पर विस्फोट, तीन छात्र झुलसे, एक पीजीआई रेफर
पंचकूला में सेक्टर-12 के सार्थक मॉडल स्कूल की केमिस्ट्री लैब में फिनाल और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से धमाका हो गया। इस घटना में तीन छात्र झुलस गए, जिनमें से एक को पीजीआई रेफर किया गया है। स्कूल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। बताया गया कि सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया उम्मीद से तेज हो गई। स्कूल में सुरक्षा उपायों की दोबारा समीक्षा की जा रही है।
सेक्टर-12 सार्थक स्कूल की केमिस्ट्री लैब में हादसा, तीन छात्र झुलसे
जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-12 स्थित सार्थक मॉडल स्कूल की केमिस्ट्री लैब में सोमवार सुबह हादसा हो गया। प्रयोग के दौरान तेज धमाका होने से तीन 12वीं क्लास के छात्र अनिशा, तन्वी और आतिश झुलस गए। बताया जा रहा है कि प्रयोग के दौरान फिनाल और नाइट्रिक एसिड को मिलाते ही अचानक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई और विस्फोट हो गया। इससे तीनों छात्रों के चेहरे पर रासायनिक छींटे पड़ गए और उन्हें चोटें आईं।
घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने तत्काल बच्चों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। हालांकि, छात्र आतिश की हालत देखकर उसके पिता उसे चंडीगढ़ पीजीआई लेकर गए हैं ताकि आगे का उपचार कराया जा सके।
तन्वी की मां दीपशिखा ने बताया कि हादसे के समय लैब में रसायन विज्ञान के शिक्षक सुनील अरोड़ा की मौजूदगी में प्रयोग किया जा रहा था। उन्होंने कहा, शिक्षक की निगरानी में यह सब हुआ, फिर भी ऐसा हादसा हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
अनिशा की मां ने बताया कि बच्चों ने घर कहा कि यह दुर्घटना उनकी गलती से हुई। उन्होंने कहा भगवान का शुक्र है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। सभी बच्चे सुरक्षित हालांकि उनके चेहरों पर निशान रासायनिक छींटों के कारण नुकसान हुआ है जो समय के साथ ही ठीक हो पाएंगे।
स्कूल प्रशासन ने इस घटना को एक दुर्घटना बताया है और कहा है कि सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया उम्मीद से तेज हो गई। हादसे के बाद स्कूल में सुरक्षा उपायों की दोबारा समीक्षा की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।