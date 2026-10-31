बच्ची का सिर बेंच पर पटका, बालों से घसीटा; ईंट से 12 बार किया हमला... हरियाणा में तीसरी कक्षा का छात्र बना हैवान

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला सेक्टर-20 के सरकारी स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। क्लास रूम के अंदर तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे ने नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची पर बेरहमी से हमला किया। छात्र इतने गुस्से में था कि उसने ईंट से छह साल की मासूम बच्ची के चेहरे पर एक के बाद एक कई वार किए।

हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई, लेकिन हमला कर रहे बच्चे का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बच्ची की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उसका पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना 28 अक्टूबर की शाम की बताई जा रही है। स्कूल में उस समय इवनिंग क्लास चल रही थी। शिक्षकों की कमी के चलते दोनों बच्चे एक ही कक्षा में बैठते थे। कक्षा पहली मंजिल पर है। किसी बात को लेकर दोनों बच्चों में झगड़ा हो गया और उसने बच्ची पर हमला कर दिया।

छुट्टी के समय तक स्कूल को इस बात की भनक तक नहीं लगी। इसका पता तब चला जब छुट्टी होने पर ऑटो चालक बच्ची को लेने आया। वह नहीं मिली तो चालक ने बच्ची के पिता को फोन पर सूचित किया। इसके बाद पिता स्कूल पहुंचे। उसी दौरान पिता ने हमलावर बच्चे से ही पूछा तो उसने बताया कि उनकी बेटी घायल हालत में क्लास में ही पड़ी है।

पुलिस ने दो दिन तक दबाए रखा मामला वे तुरंत बच्ची को पंचकूला के सेक्टर-6 में प्राइवेट अस्पताल में लेकर पहुंचे। वहां से उसे पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। इस मामले को स्कूल प्रशासन और पुलिस ने दो दिन तक दबाए रखा।

पुलिस तर्क दे रही है कि वह दो दिन मामले की जांच कर रहे थे। घटना का वीडियो भी वायरल है। घटना के समय क्लास खाली थी। वीडियो में हमलावर छात्र पहले बच्ची को थप्पड़ और फिर किक मारते दिख रहा है।

उसने बच्ची का सिर बैंच पर पटका व जमीन पर गिराकर उसके चेहरे पर किक मारीं। बच्चा कहीं से ईंट लेकर आया और बच्ची के सिर पर मार दी। उसने बच्ची को फर्श पर घसीटा और उस पर वार भी करता रहा।

ईंट से 12 वार किए वार सूत्रों के मुताबिक छात्र ने बच्ची के सिर व चेहरे पर ईंट से कम से कम 12 वार किए। बच्ची ट्रामा सेंटर की इमरजेंसी में उपचाराधीन है। सेक्टर-20 थाना प्रभारी यशदीप ने स्कूल प्रबंधन से फुटेज की जानकारी मांगी है। हमला करने वाला बच्चा नौ से 10 साल का है और घायल बच्ची की उम्र छह साल है।