अंकेश ठाकुर, पंचकूला। शरीर पर लगी चोटें धीरे-धीरे भर रही हैं, लेकिन छह साल की मासूम के मन में 25 दिन पहले हुई घटना का डर अब भी गहरा बैठा है।

परिवार उसे समझाने और संभालने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची के चेहरे पर अब भी खौफ साफ दिखाई देता है। सेक्टर-20 स्थित सरकारी स्कूल में 28 अक्टूबर को हुई घटना ने मासूम की जिंदगी बदल दी है। स्कूल में तीसरी कक्षा के छात्र ने छह वर्षीय बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट की थी।

सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आने के बाद बच्ची को पीजीआइ चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया था। कई दिनों तक उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन मानसिक रूप से वह अब भी उस घटना से उबर नहीं पाई है। बच्ची के पिता ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया कि बेटी पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाई है।

वह सहमी-सहमी रहती है। रात में नींद में अचानक डरकर उठ जाती है और बार-बार उस घटना के बारे में पूछती है। परिवार के सदस्य उसे प्यार से समझाते हैं कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन बच्ची के मन से उस दिन का डर निकल नहीं पा रहा।

500 से एक हजार रुपये हो रहा प्रतिदिन का खर्च परिवार के लिए बच्ची का इलाज आर्थिक रूप से भी बड़ी चुनौती बन गया है। पिता के अनुसार, अब तक उपचार पर करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा दवाओं और अन्य जरूरतों पर रोजाना 500 से एक हजार रुपये तक खर्च हो रहे हैं।

घटना के बाद बच्ची के इलाज और परिवार की मदद के लिए कई आश्वासन दिए गए, लेकिन परिवार को कहीं से भी आर्थिक मदद नहीं मिली है। परिजनों का कहना है कि बच्ची की शारीरिक चोटों के साथ-साथ मानसिक स्थिति पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

वह अभी स्कूल जाने और सामान्य दिनचर्या में लौटने की स्थिति में नहीं है। घर पर ऊंची आवाज में बात करने पर भी बच्ची डर जाती है। परिवार चाहता है कि बच्ची को ऐसा माहौल मिले, जहां वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और धीरे-धीरे इस सदमे से बाहर निकल पाए।

परिवार को आर्थिक मदद का इंतजार बच्ची के उपचार और परिवार की सहायता के लिए कई स्तरों पर आवाज उठी थी। परिवार का कहना है कि इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है। पिता काम पर नहीं जा पा रहे हैं।