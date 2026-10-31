पंचकूला: क्लासरूम में मासूम बच्ची पर छात्र का जानलेवा हमला, ईंट से किए कई वार; बाल आयोग ने शिक्षा अधिकारी से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला में स्कूल परिसर के भीतर एक छह साल की बच्ची के साथ हुई गंभीर मारपीट की घटना पर हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना 28 अक्टूबर की बताई जा रही है। क्लास के सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है कि एक नाबालिग छात्र ईंट और पत्थरों से बच्ची पर हमला कर रहा है।

इस घटना में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और बेहोश हो गई। उसे उपचार के लिए चंडीगढ़ PGIMER, चंडीगढ़ रेफर किया गया। फिलहाल बच्ची खतरे से बाहर है।

त्रिप्ति हरिपाल श्योराण ने की परिजनों से मुलाकात

घटना की गंभीरता को देखते हुए आयोग की चेयरपर्सन त्रिप्ति हरिपाल श्योराण ने चंडीगढ़, PGIMER पहुंचकर घायल बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और उसके स्वास्थ्य और इलाज से जुड़ी जानकारी हासिल की।

इस दौरान संबंधित SMO द्वारा अवगत कराया गया कि बच्ची को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। हालांकि उसके चेहरे और नाक पर गंभीर चोटें आई हैं। चेयरपर्सन ने बच्ची के परिजनों से बातचीत कर घटना से संबंधित परिस्थितियों की जानकारी भी हासिल की। आयोग ने इस बात पर विशेष चिंता व्यक्त की कि इतनी कम उम्र में इस प्रकार की हिंसक घटना का सामना करने से बच्ची के मन में भय, असुरक्षा एवं मानसिक तनाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका हो सकती है।

इसलिए बच्ची के शारीरिक उपचार के साथ-साथ उसके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। ना चाहिए। शिक्षा अधिकारी को भेजा नोटिस इस मामले में आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकूला को स्वतः संज्ञान नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी गई है कि अब तक क्या-क्या कार्रवाई हुई आयोग ने घटना की परिस्थितियों, घटना के समय शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की तैनाती, बच्चों की निगरानी के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं तथा स्कूल प्रशासन द्वारा घटना के तत्काल बाद उठाए गए कदमों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अतिरिक्त CCTV फुटेज, संबंधित ड्यूटी रोस्टर, उपस्थिति रिकॉर्ड, घटना रिपोर्ट तथा शिक्षा विभाग द्वारा गठित जांच समिति की कार्रवाई का विवरण भी मांगा गया है।