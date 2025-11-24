Language
    सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मिलेगा सात करोड़ रुपये एरियर, पंचकूला मेयर ने की घोषणा

    By Rajesh Malkania Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:14 PM (IST)

    पंचकूला के सफाई कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मेयर ने सात करोड़ रुपये के एरियर की घोषणा की है।  प्रति कर्मचारी औसतन एक से डेढ़ लाख रुपये एरियर मिलने की संभावना है, जिससे उनके परिवारों को बड़ी आर्थिक सहायता मिलेगी। वर्ष 2017 से 2023 तक का लंबित एरियर मिलने का कर्मचारियों को काफी इंतजार था। इस मांग को अब जाकर पूरा किया जा रहा है।

    मिलेगा एरियर। इस योजना में वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो अब सेवा से हट चुके हैं।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। महापौर कुलभूषण गोयल ने घोषणा की है कि पंचकूला नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारियों को वर्ष 2017 से 2023 तक का लंबित एरियर प्रदान किया जाएगा।

    यह फैसला लंबे समय से कर्मचारियों की मांग रहा है, जिसे अब जाकर पूरा किया जा रहा है। महापौर ने बताया कि पंचकूला के कर्मचारियों के लिए लगभग 7 करोड़ रुपये तथा कालका नगर परिषद के कर्मचारियों के लिए लगभग एक करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

    कालका नगर परिषद 2020 तक नगर निगम में शामिल रही, इसलिए उस अवधि तक का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा। महापौर कुलभूषण गोयल ने स्पष्ट किया कि इस योजना में वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो अब सेवा से हट चुके हैं। उनके लिए भी डेटा तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी पात्र कर्मचारी को उसका हक न छूटे।

    अनुमान के अनुसार लगभग 620 सफाई कर्मचारी इस लाभ के दायरे में आएंगे, वहीं लगभग 100 कर्मचारी ऐसे हैं, जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनके परिवार को लाभ दिया जाएगा। प्रति कर्मचारी औसतन एक से डेढ़ लाख रुपये एरियर मिलने की संभावना है, जिससे उनके परिवारों को बड़ी आर्थिक सहायता मिलेगी।

    कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा

    कुलभूषण गोयल ने बताया कि सिर्फ एरियर ही नहीं, बल्कि सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। जिन बच्चों ने 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें तीन साल तक वजीफा दिया जाएगा। नगर निगम लगभग 12 लाख रुपये की राशि इस योजना के तहत खर्च करेगा। 37 बच्चों को 30 हजार से 50 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी शिक्षा बेहतर तरीके से जारी रख सकें।

    26 नवंबर को नगर निगम कार्यालय भव्य कार्यक्रम 

    कुलभूषण गोयल ने बताया कि 26 नवंबर को नगर निगम कार्यालय के बाहर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल खुद कर्मचारियों को एरियर वितरित करेंगे।

    इस अवसर पर विधायक शक्तिरानी शर्मा, नगर परिषद कालका के प्रधान कृष्ण लांबा और नगर निगम पंचकूला के पार्षद भी मौजूद रहेंगे। यह फैसला न केवल कर्मचारियों के सम्मान में एक कदम है बल्कि उनकी मेहनत को सराहने का सकारात्मक प्रयास भी है।