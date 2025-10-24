पंचकूला में 16/17 के चौक के पास खड़े थे लुटेरे, चाकू मारकर युवक को लूटा, बोला-सामने आने पर हचान लूंगा
पंचकूला के 16/17 चौक के पास एक युवक को चाकू मारकर लूट लिया गया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि लुटेरों ने उस पर हमला किया और उससे रुपये छीन लिए। पीड़ित ने कहा कि वह लुटेरों को पहचान सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। उत्तर प्रदेश के युवक के साथ पंचकूला में लूट की वारदात हुई चाकू मारकर उससे कैश छीन लिया। शिकायत पर पंचकूला सेक्टर-14 थाना पुलिस ने लूट का केस दर्ज कर लिया है। युवक का कहना है कि वह लुटेरों के सामने आने पर उनको पहचान सकता है। पंचकूला सेक्टर-1 वाटर वर्क्स के पास रहने वाले रवि सेक्टर 9 में लोगों के कुत्ते घुमाने का काम करता है।
रवि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला है। 23 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे साईकिल से काम पर सेक्टर-9 जा रहा था। लेबर चौक सेक्टर-16/17 गोल चक्कर के पास पहुंचा तो वहां 4 लड़के खड़े थे। उन लड़कों में एक लड़के ने रवि को रोक लिया। इसी दौरान वहां अन्य 3 लड़के भी आ गए और रवि को चौक पर बने बूथ की तरफ ले गए। वहां पर ले जाकर उसकी बुरी तरह पीटा और उसकी जेब में रखे 1260 रुपए निकाल लिए।
जब रवि ने विरोध किया तो उनमें से एक लड़के ने अपने हाथ में पकडे़ चाकू से रवि की बाई टांग पर चाकू से वार किया। जिससे वह लहूलुहान हालात में बूथ के पास गिर गया। रवि के शोर मचाने पर वहां भीड़ इक्टठा होने लगी, भीड़ को देखकर ये सभी चारों लड़के मौके से चाकू सहित भाग गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और घायल के बयान दर्ज किए। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
