जागरण संवाददाता, पंचकूला। उत्तर प्रदेश के युवक के साथ पंचकूला में लूट की वारदात हुई चाकू मारकर उससे कैश छीन लिया। शिकायत पर पंचकूला सेक्टर-14 थाना पुलिस ने लूट का केस दर्ज कर लिया है। युवक का कहना है कि वह लुटेरों के सामने आने पर उनको पहचान सकता है। पंचकूला सेक्टर-1 वाटर वर्क्स के पास रहने वाले रवि सेक्टर 9 में लोगों के कुत्ते घुमाने का काम करता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रवि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला है। 23 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे साईकिल से काम पर सेक्टर-9 जा रहा था। लेबर चौक सेक्टर-16/17 गोल चक्कर के पास पहुंचा तो वहां 4 लड़के खड़े थे। उन लड़कों में एक लड़के ने रवि को रोक लिया। इसी दौरान वहां अन्य 3 लड़के भी आ गए और रवि को चौक पर बने बूथ की तरफ ले गए। वहां पर ले जाकर उसकी बुरी तरह पीटा और उसकी जेब में रखे 1260 रुपए निकाल लिए।