पंचकूला में रिटायर्ड कर्नल के घर में घुसे चोर, हीरे जड़ित सोने की अंगूठियाें समेत गहने और नकदी ले गए

जागरण संवाददाता, पंचकूला। चोरों ने एक रिटायर्ड कर्नल के घर को निशाना बनाते हुए नकदी और कीमती जेवरात चोरी कर लिए। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-14 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी से चोरों की पहचान के प्रयास में लगी है।

पंचकूला निवासी सरबजीत सिंह, जो रिटायर्ड कर्नल हैं, ने बताया कि वह अप्रैल 2025 से अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रह रहे हैं। उनका एक मकान सेक्टर-17, पंचकूला में है। उन्हें जब घर में चोरी की सूचना मिली तो वे तुरंत पंचकूला पहुंचे। घर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि वहां से नकदी और जेवरात चोरी हो चुके हैं।

एएसआई चिरंजीलाल, थाना सेक्टर-14, पंचकूला ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है और चोरों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपितों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाएगी।