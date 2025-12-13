राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकाॅर्ड निपटान, पंचकूला में 19,142 में से 18,339 मामले सुलझे, ट्रैफिक चालान वालों को सबसे ज्यादा राहत

जागरण संवाददाता, पंचकूला। जिला न्यायालय, पंचकूला और उप-मंडल कालका में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में एक ही दिन में कुल 19,142 मामलों को उठाया गया, जिनमें से 18,339 मामलों का निपटान कर दिया गया। इस दौरान 1 करोड़ 21 लाख 97,648 की प्रभावशाली निपटान राशि दर्ज की गई।

लोक अदालत में दीवानी, आपराधिक समझौता योग्य, राजस्व, ट्रैफिक चालान, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद सहित प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों का निपटान किया गया।

आमजन, खासकर ट्रैफिक चालान और छोटे विवादों से जुड़े लोगों को इससे बड़ी राहत मिली। आपसी समझौते से हुए निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, जिनमें अपील का प्रविधान नहीं और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।

यह आयोजन हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (हलसा) के तत्वावधान में किया गया, जिसका उद्देश्य विवादों का त्वरित, प्रभावी और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना था।

जनता की सुविधा के लिए जिला न्यायालय परिसर में विशेष हेल्प डेस्क स्थापित की गई, जिसने लोक अदालत बेंच, मामलों की प्रकृति और निपटान प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी देकर वादियों की भागीदारी को आसान बनाया। इससे न्याय तक पहुंच और भी सशक्त हुई।