पंचकूला में बारिश से तबाही... घर पर गिरा पहाड़ का मलबा, दो बच्चों समेत तीन की मौत; कीरतपुर पुल भी टूटा

हरियाणा के पंचकूला में बारिश कहर बरपा रही है। भारी बारिश के कारण जहां सड़कें जलमग्न हैं वहीं अब पहाड़ का मलबा गिरने से हादसे भी हो रहे हैं। पिंजौर में पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में एक घर आ गया और तीन की मौत हो गई। मृतकों में दो बच्चे भी शामिल हैं। वहीं पानी के बहाव के चलते कीरतपुर क्षतिग्रस्त होकर टूट गया।

पंचकूला में बारिश से तबाही... घर पर गिरा पहाड़ का मलबा, दो बच्चों समेत तीन की मौत

पंचकूला, जागरण संवाददाता। हरियाणा के पंचकूला में भारी बारिश से तबाही देखने को मिल रही है। भारी बारिश के कारण सोमवार को पंचकूला के पिंजौर में पहाड़ का मलबा गिरने से तलहटी में बना एक मकान ढह गया। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो बच्चे हैं। खाना खा रहे थे कि अचानक... बता दें कि जब मकान पर पहाड़ से मलबा गिरा उस समय घर के अंदर मौजूद लोग खाना खा रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मलबे को हटाना शुरू किया और पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना किया। रेस्क्यू के लिए फायर ब्रिगेड के तीन और पुलिस के दो कर्मचारी पहुंचे। मृतकों की पहचान अकाश उम्र 19 वर्ष, कार्तिक उम्र 7 वर्ष और प्रियंका उम्र 5 वर्ष बताई जा रही है। कीरतपुर पुल टूटा पंचकूला जिले के विधानसभा क्षेत्र कालका में बद्दी-पिंजौर राजमार्ग पर कीरतपुर पुल पानी के बहाव से क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। वहीं, हल्लोमाजरा से पंचकूला जाने वाले रोड को रेलवे अंडरपास में पानी भरने के कारण बंद कर दिया गया है। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

