पंचकूला की प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त उछाल, 1.75 करोड़ रुपये में बिका एक बूथ, एचएसवीपी को रिजर्व प्राइस से कहीं अधिक कमाई



राजेश मलकानियां, पंचकूला। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने विभिन्न सेक्टरों में बूथ एवं डीएसएस (डबल स्टोरी शोरूम) की नीलामी कराई। खरीदारों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और प्राधिकरण को रिजर्व प्राइस से कहीं अधिक कीमत पर संपत्तियां बेचकर अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह नीलामी पंचकूला के रियल एस्टेट बाजार में आई तेजी और निवेशकों के विश्वास का संकेत दे रही है। सेक्टर-23 का बूथ नंबर 78, जिसका रिजर्व प्राइस 1,20,17,400 रुपये था और 1,40,27,400 रुपये में बिका। इसी तरह सेक्टर-27 के बूथ नंबर 18 का आरक्षित मूल्य 1,23,69,800 रुपये था, जिसे 1,74,94,800 रुपये की ऊंची बोली पर खरीदा गया। वहीं सेक्टर-20 के डीएसएस नंबर 461 का रिजर्व प्राइस 4,88,34,300 रुपये रखा गया था, जो 5,75,94,300 रुपये में नीलाम हुआ। डीएसएस नंबर 463 की 5,65,94,300 रुपये और डीएसएस नंबर 468 की 5,62,59,300 रुपये बोली लगी।

प्राॅपर्टी कारोबारियों का कहना है कि पंचकूला की सुनियोजित काॅलोनियां, हरियाली से घिरा शांत वातावरण और चंडीगढ़ के निकट होने के कारण यह क्षेत्र निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। यहां वाणिज्यिक संपत्तियों की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है।