छाने लगा कोहरा, बच्चों की Safety में लापरवाही पर होगी कानूनी कार्रवाई; School संचालकों को पंचकूला पुलिस की चेतावनी

जागरण संवाददाता, पंचकूला। कोहरा छाने लगा है और बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ने यह चेतावनी स्कूल संचालकों को दी है। बसों और चालकों को लेकर विशेष हिदायत दी गई है। निर्देशो का पालन न करने पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि सर्दियों में घने कोहरे के कारण सड़क हादसों की आशंका बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को सख्त हिदायत दी गई है कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

थाना और चौकी इंचार्जों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी स्कूल बसें निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करें, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। डीसीपी यह भी बताया कि जिले के सभी नाकों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए हैं और पेट्रोलिंग टीमों को सक्रिय कर दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़कों पर कोई वाहन अव्यवस्थित तरीके से खड़ा न हो और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे।