    फूकराफंती नहीं चलेगी, मित्तरां नूं शौक हथियारां दा...सोशल मीडिया पर दिखावा किया तो होगा केस दर्ज

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:38 PM (IST)

    पंचकूला पुलिस सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन पर कड़ी नजर रख रही है। आईटी टीम इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्माें की निगरानी कर रही है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मामला दर्ज किया जाएगा।  

    हवाबाजी के चक्कर में हथियारों के साथ अपनी फोटो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने वालों की खैर नहीं।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। इंटरनेट मीडिया पर किसी भी प्रकार के हथियार का सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केस दर्ज किया जाएगा। कोई लाइसेंसी हथियार का भी प्रदर्शन करता है तो वह कार्रवाई के दायरे में आएगा। 

    इस पर पंचकूला पुलिस की ओर से निगरानी की जा रही है। पंचकूला पुलिस की आईटी टीम विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म की निगरानी कर रही है। कई बार देखने में आता है कि लोग हवाबाजी के चक्कर में हथियारों के साथ अपनी फोटो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं।

    कुछ के पास लाइसेंसी हथियार होता है ताे कुछ अपने जानकारों के हथियारों के साथ फोटो खिंचवा कर ऐसा करते हैं। पुलिस का मानना है कि वह ऐसा लोगों में भय पैदा करने और अपना दबदबा बनाने के लिए करते हैं। यह कानून का उल्लंघन है।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि अगर पंचकूला से जुड़ी इस तरह की कोई पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर डाली जाती है तो पुलिस को सूचित करें। 