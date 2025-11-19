Language
    छुट्टी पर जा रहे हैं तो पुलिस को दें सूचना, घर के बाहर बढ़ाई जाएगी गश्त, सुरक्षा को लेकर पंचकूला पुलिस की नई पहल

    By Adesh Choudhary Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:19 PM (IST)

    पंचकूला पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक नई पहल की है। छुट्टी पर जाने से पहले पुलिस को सूचित करने पर, पुलिस आपके घर के आसपास गश्त बढ़ा देगी। यह कदम चोरी और अन्य अपराधों को रोकने के लिए उठाया गया है। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग करने की अपील की है ताकि पंचकूला को सुरक्षित बनाया जा सके।

    गश्त करते हुए पुलिस अधिकारी (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। अगर आप परिवार के साथ छुट्टियां मनाने या किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए कुछ दिन शहर से बाहर जा रहे हैं तो इसकी सूचना अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी में देकर जाएं। इस पर संबंधित थाना या चौकी की ओर से उस क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाएगी ताकि चोर आपके घर को निशाना न बना सकें। लोगों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए पंचकूला पुलिस ने यह खास पहल शुरू की है।

    शहर में चोरी की वारदातों पर रोक लगाने के लिए पंचकूला पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत जो घर बंद होंगे उनके आसपास पुलिस अपनी गश्त बढ़ाएगी। आमतौर पर ऐसा ही होता है कि चोर रेकी कर बंद घरों की पहचान करते हैं और बाद में वहां चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं।

    अब पंचकूला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर वह छुट्टी पर या किसी समारोह में शामिल होने के लिए कुछ दिन घर से बाहर जा रहे हैं तो इसकी सूचना नजदीकी पुलिस चौकी या पुलिस थाने को दें। इस पर पुलिस इस बात का ध्यान रखेगी कि मकान के आसपास रात के समय गश्त होती रहे ताकि कर वहां वारदात को अंजाम न दिया जा सके।

    ज्यादातर मामलों में रात को होती है चोरी

    जिले में होने वाली चोरी की वारदातों में से ज्यादातर रात के समय हुई हैं। इसमें से अधिकतर में पुलिस ने चोरों को पकड़ भी लिया है। करीब 10 दिन पहले क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े गए चोरों ने खुलासा किया था कि वह रात को रेकी के लिए निकलते थे। जिस दुकान पर ताला लगा दिखता था, उसी में चोरी की वारदात को अंजाम दे देते थे।

    लोगों एवं उनकी सुरक्षा के प्रति पंचकूला पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पुलिस हर वह प्रयास कर रही है, जिससे शहरवासियों को सुरक्षित रखा जा सके। अगर लोग कुछ दिन घर को बंद कर कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसकी सूचना पुलिस को दें। उस क्षेत्र में नियमित गश्त को बढ़ा दिया जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए यह तरीका अपनाया जा रहा है।
    - मनप्रीत सिंह सूदन, डीसीपी क्राइम, पंचकूला