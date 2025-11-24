आपात स्थिति में 8 मिनट से भी पहले मिलेगी पुलिस की मदद, आखिर क्या उठाया ऐसा कदम?
पंचकूला पुलिस ने आपातकालीन प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए छह और पीसीआर वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल (ईआरवी) में बदल दिया है, जिससे जिले में कुल 26 ईआरवी हो गई हैं। पुलिस की ईआरवी औसतन 8.05 मिनट में मौके पर पहुंच जाती है। इस टाइम को और कम किया जाएगा। रिस्पांस टाइम को छह मिनट पर लाने का प्रयास है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। किसी भी वारदात या आपात स्थिति की सूचना मिलने पर पंचकूला पुलिस की इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल (ईआरवी) औसतन 8.05 मिनट में मौके पर पहुंच जाती है। यह रिस्पांस टाइम प्रदेश के अधिकांश जिलों से बेहतर है। पंचकूला पुलिस इसे और अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास में जुटी है। रिस्पांस टाइम को छह मिनट पर लाने का प्रयास है।
इसी क्रम में पुलिस ने छह और पीसीआर में टैब लगाकर उन्हें भी ईआरवी में तब्दील कर दिया है। अब जिले में ईआरवी की कुल संख्या 26 हो गई है। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने स्वयं इन नए टैब लगाने के कार्य का शुभारंभ किया था। जब कोई व्यक्ति डायल 112 पर काॅल करता है तो काॅल सेंटर से संबंधित जिले के निकटतम ईआरवी को तत्काल सूचना भेजी जाती है।
ईआरवी टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर आवश्यक सहायता प्रदान करती है-चाहे वह सुरक्षा उपलब्ध कराना हो या घायलों को अस्पताल पहुंचाना। फिलहाल जिले का औसत रिस्पांस टाइम 8.05 मिनट है, जिसे और कम करने के प्रयास जारी हैं, ताकि पीड़ितों को यथासंभव तेज मदद मिल सके।
फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी जारी
ईआरवी पर तैनात पुलिस जवानों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कई दुर्घटनाओं में ईआरवी ही घायलों को अस्पताल पहुंचाती है। गंभीर रूप से घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने के दौरान सही प्राथमिक उपचार बेहद महत्वपूर्ण होता है। ट्रेनिंग से पुलिस जवान मौके पर ही आवश्यक सहायता प्रदान कर सकेंगे, जिससे घायल की जान बचने की संभावना बढ़ जाती है।
ईआरवी बेड़ा और मजबूत हुआ : रामू स्वामी
ईआरवी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर रामू स्वामी ने बताया कि हाल ही में छह नई ईआरवी बेड़े में शामिल की गई हैं, जिससे ईआरवी तंत्र और अधिक सशक्त हुआ है। इसका सीधा लाभ जिले के नागरिकों को मिलेगा। ईआरवी टीमों का प्रयास रहता है कि प्रभावित व्यक्ति तक तत्काल पुलिस सहायता पहुंचाई जा सके।
पंचकूला पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जिले का हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे। ईआरवी की संख्या बढ़ाई गई है, ताकि प्रभावित लोगों तक मदद और कम समय में पहुंच सके। पंचकूला पुलिस जनता की सेवा के लिए हमेशा समर्पित है।
-सृष्टि गुप्ता, डीसीपी, पंचकूला
