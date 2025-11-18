'मेरा गांव मेरी शान' अभियान के दौरान पंचकूला पुलिस का संदेश, DCP ने 600 छात्रों को सिखाए लक्ष्य साधने और आत्मरक्षा के गुर

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पुलिस द्वारा जिले को नशा और हिंसा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे ‘नशा और हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी शान’ अभियान के तहत मंगलवार को पुलिस टीम पीएम श्री स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय मौली पंचकूला पहुंची।

विद्यालय में पहुंचने पर स्कूल स्टाफ ने डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता का स्मृति चिन्ह व गुलदस्ता देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने करीब 600 छात्र-छात्राओं से खुलकर संवाद करते हुए उन्हें नशे से दूर रहने, जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने और सही दिशा में फोकस करने की प्रेरणा दी।

उन्होंने कहा कि टारगेट बनाओ, उस पर पूरी निष्ठा से काम करो। स्कूल में अच्छे विद्यार्थी और घर में अच्छे बेटे-बेटी बनकर देश का नाम रोशन करो। डीसीपी ने बच्चों को नशा-विरोधी लड़ाई में पुलिस का साथ देने का संकल्प दिलाया।