    'मेरा गांव मेरी शान' अभियान के दौरान पंचकूला पुलिस का संदेश, DCP ने 600 छात्रों को सिखाए लक्ष्य साधने और आत्मरक्षा के गुर

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:16 PM (IST)

    पंचकूला पुलिस ने 'नशा और हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी शान' अभियान के तहत स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने 600 विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। नशा छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए, ताकि वे पुलिस से मदद ले सकें।

    600 विद्यार्थियो को बनाया नशा विरोध के युवा दूत, पुलिस का संदेश जन-जन तक पहुंचाएंगे (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पुलिस द्वारा जिले को नशा और हिंसा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे ‘नशा और हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी शान’ अभियान के तहत मंगलवार को पुलिस टीम पीएम श्री स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय मौली पंचकूला पहुंची।

    विद्यालय में पहुंचने पर स्कूल स्टाफ ने डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता का स्मृति चिन्ह व गुलदस्ता देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने करीब 600 छात्र-छात्राओं से खुलकर संवाद करते हुए उन्हें नशे से दूर रहने, जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने और सही दिशा में फोकस करने की प्रेरणा दी।

    उन्होंने कहा कि टारगेट बनाओ, उस पर पूरी निष्ठा से काम करो। स्कूल में अच्छे विद्यार्थी और घर में अच्छे बेटे-बेटी बनकर देश का नाम रोशन करो। डीसीपी ने बच्चों को नशा-विरोधी लड़ाई में पुलिस का साथ देने का संकल्प दिलाया।

    कार्यक्रम के दौरान एएसआइ शिवानी और मुख्य सिपाही आशा ने छात्राओं को डेमो देकर आत्मरक्षा के महत्वपूर्ण गुर सिखाए। बता दें कि पंचकूला पुलिस द्वारा लगातार स्कूलों का दौरा कर छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं।

    अंत में एएसआइ शिवानी ने छात्रों को ड्रग हेल्पलाइन नंबर 7087081100 और 7087081048 याद करवाए और बताया कि यदि कोई नशा छोड़ना चाहता है तो इन नंबरों पर काल कर सकता है।