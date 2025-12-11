ऑपरेशन हाटस्पाॅट डोमिनेशन : पंचकूला पुलिस का बड़ा अभियान, खुले में शराब पीने वालों पर गिरी गाज, 21 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पंचकूला। कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन हाटस्पाॅट डोमिनेशन के तहत पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। लगातार गश्त और छापेमारी के दौरान पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में खुले में शराब पीने वालों के अड्डों की पहचान कर वहां दबिश दी। 21 लोगों को गिफ्तार किया।

डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया कि पुलिस टीमें विशेष रूप से उन स्थानों पर नियमित पेट्रोलिंग कर रही हैं जहां लोग अक्सर सार्वजनिक जगहों पर शराब का सेवन करते पाए जाते हैं। इन अड्डों को पूरी तरह बंद कर शहर में असुरक्षा और अव्यवस्था की स्थिति को खत्म करना है। देर रात तक विशेष चेकिंग अभियान भी जारी है।

डीसीपी ने बताया कि खुले में शराब पीने से न केवल राहगीरों, महिलाओं और बच्चों के लिए असुरक्षित वातावरण बनता है, बल्कि छोटी कहासुनी भी कई बार बड़े झगड़ों और हिंसक घटनाओं में बदल जाती है। इससे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।