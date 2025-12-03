Language
    Haryana News: पंचकूला पुलिस का 'क्लीन-अप' अभियान जारी, नवंबर में 89 अपराधी गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:28 PM (IST)

    पंचकूला पुलिस ने नवंबर में अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 64 मामलों में 89 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान, संगठित अपराध, नशा तस्करी, ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    हरियाणा पुलिस कार (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पुलिस ने नवंबर को अपराधियों के लिए कठिन और कानून के लिए सफल महीना बना दिया। जिले में सक्रिय सभी क्राइम यूनिट्स ने इस दौरान संगठित अपराध, नशा तस्करी, हथियार तस्करी, चोरी-स्नैचिंग और वाहन चोरी जैसे मामलों पर कड़ा प्रहार करते हुए एक व्यापक अभियान चलाया।

    इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 64 अलग-अलग मामलों में कुल 89 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनमें कई कुख्यात और ‘मोस्ट वांटेड’ आरोपी भी शामिल थे। इस दौरन न सिर्फ अपराधियों को पकड़ा, बल्कि कई संभावित वारदातों को भी समय रहते टाल दिया गया।

    डीसीपी क्राइम मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि एसीपी क्राइम, सभी क्राइम यूनिट्स इन्चार्ज व उनकी टीम ने निरंतर फील्ड में मौजूद रहकर चोरी, वाहन चोरी, अवैध शराब तस्करी, स्नैचिंग, लूट, डकैती, हथियार तस्करी और नशा तस्करी जैसे अपराधों पर खास फोकस रखा। कई मौके पर पुलिस को अपराधियों से सीधे टकराव का जोखिम भी उठाना पड़ा, लेकिन टीमों ने साहसिक कार्रवाई करते हुए उन्हें काबू किया।

    डीसीपी क्राइम ने आंकड़ो के हवाले से बताया कि इस अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध सामान और नशीले पदार्थ बरामद किए, जिनमें

    अवैध हथियार तस्करी पर कसा शिकंजा

    5 देसी पिस्टल, 4 देसी कट्टे, 1 देसी रिवॉल्वर, 16 जिंदा कारतूस और 1 चाकू।
    ये हथियार कई मामलों में अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने थे और पुलिस की सतर्कता से बड़ी वारदातें टल गईं।

    भारी मात्रा मे नशा बरामद

    988 ग्राम चरस, 410 ग्राम हेरोइन, 6 किलो 675 ग्राम भूक्की, 1 किलो 342 ग्राम अफीम।
    यह नशीला पदार्थ जिले और पड़ोसी राज्यों में सप्लाई किया जाना था, जिसे क्राइम यूनिट्स ने समय रहते पकड़ा।

    वाहन भी किए बरामद

    1 ऑटो, 4 ई-रिक्शा, 3 कार, 1 ट्रैक्टर, 1 बाइक बरामद की गई है।

    अन्य बरामदगी

    5.44 लाख रुपये नकद, 462 बोतल शराब तथा लाखों रुपये का घरेलू सामान और करीब 8 लाख के आभूषण व 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। चोरी के इन मामलों में पुलिस ने सामान की पहचान कर पीड़ितों को कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

    पंचकूला पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज ने सभी क्राइम यूनिट्स के प्रदर्शन की सराहना की और निर्देश दिए हैं कि जिले में अपराध पर पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई जारी रहे।

    उन्होंने कहा कि सभी क्राइम यूनिट्स व थाना-चौकी की टीम अब ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत जुआ, नशा और अवैध गतिविधियों से जुड़े हॉटस्पॉट्स पर निरंतर कार्रवाई करे और इस प्रकार का आपराधिक नेटवर्क को पनपने से रोके।