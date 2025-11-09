पंचकूला में कपड़ों की फेरी के बहाने रेकी, रात को चुरा ले जाते थे भैंस, गिरोह का सरगना यूपी से दबोचा, बाकी साथियों की तलाश
पंचकूला पुलिस ने "ऑपरेशन ट्रेकडाउन" में हथियार सप्लायर, नशा तस्कर और भैंस चोरी गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना मोहम्मद मुंसाद और उसके साथी कपड़े की फेरी के बहाने रेकी कर भैंसें चुराते थे। पुलिस ने उसे यूपी से पकड़ा है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अन्य साथियों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। “ऑपरेशन ट्रेकडाउन” के तहत पंचकूला पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक हथियार सप्लायर, एक नशा तस्कर और भैंस चोरी गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है। सरगना मोहम्मद मुंसाद को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दबिश देकर दबोचा है। गांव कोट में चार भैंस चोरी होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई थी। अब लोग अपनी भैंसों को भी वापस मांग रहे हैं।
मुंसाद और उसके साथी कपड़े की फेरी लगाने के बहाने दिन में गांवों की रेकी करते थे और रात में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। वे चोरी की गई भैंसों को पिकअप वाहन के जरिए ले जाते थे। मुंसाद के खिलाफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 10 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे 8 दिन के रिमांड पर लेकर अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है।
हथियार सप्लायर पर पहले भी कई मामले दर्ज
पिंजौर–बद्दी रोड पर पिंजौर निवासी अमनदीप चौधरी को अवैध रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया। उस पर पहले भी हत्या के प्रयास और हथियार तस्करी के मामले दर्ज हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हथियार कहां से आया और किसी वारदात में इस्तेमाल होने वाला था या नहीं।
चरस के साथ सोलन निवासी को दबोचा
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के रहने वाले राजेंद्र को 508 ग्राम चरस के साथ काबू किया। अदालत में पेश कर उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह चरस कहां से लाता था और आगे किसे सप्लाई करता था।
