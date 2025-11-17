ऑपरेशन ट्रैकडाउन में पुलिस की बड़ी कामयाबी, पंचकूला में 10 आरोपित गिरफ्तार, भारी मात्रा में असलाह बरामद
पंचकूला पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। अवैध हथियार रखने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें देशी कट्टे, पिस्टल और जिंदा कारतूस शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि यह अभियान अवैध हथियारों को रोकने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे आपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। अब तक अवैध असला रखने वाले आरोपितों की पहचान कर 9 अभियोग दर्ज किए गए हैं, जबकि 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं।
पुलिस ने तीन देशी कट्टे, चार पिस्टल, एक रिवाॅल्वर, तीन मैगजीन, नौ कारतूस दो चाकू बरामद किए। पुलिस उपायुक्त मनप्रीत सूदन ने बताया कि आपरेशन ट्रैकडाउन को विशेष रूप से अवैध हथियारों की रोकथाम, उनकी खरीद–फरोख्त करने वाले नेटवर्क की पहचान और अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न इलाकों में लगातार निगरानी बढ़ाई गई है और पुलिस टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं।
डीसीपी सूदन ने स्पष्ट किया कि अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अवैध हथियार अपराधों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अवैध असले की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पंचकूला पुलिस का कहना है कि आपरेशन ट्रैकडाउन को और प्रभावी बनाकर शहर को अवैध हथियारों से मुक्त करने का अभियान लगातार जारी रहेगा।
