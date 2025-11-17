ऑपरेशन ट्रैकडाउन में पुलिस की बड़ी कामयाबी, पंचकूला में 10 आरोपित गिरफ्तार, भारी मात्रा में असलाह बरामद

जागरण संवाददाता, पंचकूला। अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे आपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। अब तक अवैध असला रखने वाले आरोपितों की पहचान कर 9 अभियोग दर्ज किए गए हैं, जबकि 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं।

पुलिस ने तीन देशी कट्टे, चार पिस्टल, एक रिवाॅल्वर, तीन मैगजीन, नौ कारतूस दो चाकू बरामद किए। पुलिस उपायुक्त मनप्रीत सूदन ने बताया कि आपरेशन ट्रैकडाउन को विशेष रूप से अवैध हथियारों की रोकथाम, उनकी खरीद–फरोख्त करने वाले नेटवर्क की पहचान और अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न इलाकों में लगातार निगरानी बढ़ाई गई है और पुलिस टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं।