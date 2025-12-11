पंचकूला में शराब माफिया और तस्करों पर पुलिस की नजर, नाकाबंदी तोड़कर फरार हुए दो दबोचे, पूरे नेटवर्क का लगाया जा रहा पता

जागरण संवाददाता, पंचकूला। ऑपरेशन हाटस्पाॅट डोमिनेशन के तहत पंचकूला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो फरार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही तस्कर हैं जो कुछ दिन पहले पुलिस की नाकाबंदी के दौरान अपनी कार छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिमांड अवधि के दौरान पुलिस यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है तथा अवैध शराब की सप्लाई किन-किन इलाकों तक फैली हुई है। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज के अनुसार छह दिसंबर को सूचना मिली थी कि दो युवक चंडीगढ़ से कार में अवैध शराब भरकर पंचकूला से यमुनानगर की ओर जा रहे हैं। इस पर डिटेक्टिव स्टाफ इंचार्ज मनदीप सिंह ने टीम के साथ रकबा गांव के पास नाकाबंदी की।

पुलिस को देखकर शराब तस्करों ने कार की लाइट बंद कर दी और वाहन को पीछे मोड़कर पास के पेट्रोल पंप पर छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लिया, जिसकी तलाशी में अवैध शराब की 65 पेटियां बरामद हुईं।