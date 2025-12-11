Language
    पंचकूला में शराब माफिया और तस्करों पर पुलिस की नजर, नाकाबंदी तोड़कर फरार हुए दो दबोचे, पूरे नेटवर्क का लगाया जा रहा पता

    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:34 PM (IST)

    चंडीगढ़ से शराब खरीद उत्तर प्रदेश में बेचने जा रहे थे।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। ऑपरेशन हाटस्पाॅट डोमिनेशन के तहत पंचकूला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो फरार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही तस्कर हैं जो कुछ दिन पहले पुलिस की नाकाबंदी के दौरान अपनी कार छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। 

    रिमांड अवधि के दौरान पुलिस यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है तथा अवैध शराब की सप्लाई किन-किन इलाकों तक फैली हुई है।

    एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज के अनुसार छह दिसंबर को सूचना मिली थी कि दो युवक चंडीगढ़ से कार में अवैध शराब भरकर पंचकूला से यमुनानगर की ओर जा रहे हैं। इस पर डिटेक्टिव स्टाफ इंचार्ज मनदीप सिंह ने टीम के साथ रकबा गांव के पास नाकाबंदी की।

    पुलिस को देखकर शराब तस्करों ने कार की लाइट बंद कर दी और वाहन को पीछे मोड़कर पास के पेट्रोल पंप पर छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लिया, जिसकी तलाशी में अवैध शराब की 65 पेटियां बरामद हुईं।

    डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि इस मामले में रायपुररानी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में सामने आया है कि यमुनानगर निवासी रविंद्र कुमार और कुरुक्षेत्र निवासी सागर अवैध शराब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर क्षेत्र में बेचने वाले थे। दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।