    दिल्ली में Blast के बाद Alert, पंचकूला की सीमाओं पर नौ नाके, बाहर के नंबर वाली गाड़ियों की सघन जांच

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:20 PM (IST)

    दिल्ली में बम धमाके के बाद पंचकूला पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर की सीमाएं सील कर दी गई हैं और नाकेबंदी की गई है। बाहरी रास्तों पर कड़ी सुरक्षा है और दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच और डिटेक्टिव स्टाफ को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस टीमें शहर में कई जगह छापेमारी कर रही हैं और बस स्टैंड पर भी सर्च अभियान चलाया गया है।

    पंचकूला में नाके पर तैनात जवानों को निर्देश देते पुलिस अधिकारी।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। सोमवार को दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद पंचकूला पुलिस हाई अलर्ट मोड में आ गई है। जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और नाकेबंदी कर दी गई है। चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की तरफ से पंचकूला आने वाले रास्तों पर नौ जगह नाकेबंदी की गई है। दूसरे प्रदेशों के नंबरों की गाड़ियों की सघन जांच की जा रही है।

    शहर की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए सभी क्राइम ब्रांच एवं डिटेक्टिव स्टाफ की टीम को खास दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह टीम शहर में कई जगह छापेमारी कर चुकी हैं। बुढ़नपुर, गांधी काॅलोनी और इंदिरा काॅलोनी सहित अन्य कई जगह पर पुलिस टीमों ने तलाशी ली है।

    कबाड़ का काम करने वाले लोगों के यहां भी पुलिस पार्टियां रेड कर रही हैं। शहर की सीमाओं के अलावा शहर के अंदर भी नाकेबंदी की गई है। शहर में घुसने वाली हर गाड़ी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध दिखाई देने वाले हर वाहन की बारीकी से जांच की जा रही है।
    बस स्टैंड पर चलाया सर्च अभियान

    क्राइम ब्रांच की टीमों ने शहर के बस स्टैंड पर भी सर्च अभियान चलाया। इस दौरान बम डिटेक्टर से जांच भी की गई। पुलिस टीम ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि अगर उनको कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। बम निरोधक दस्ते को भी अलर्ट मोड पर किया गया है।

    शहर में नाकों पर कड़ी निगरानी के आदेश

    डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने शहर के अंदर लगने वाले नाकों पर कड़ी निगरानी के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान जवान हर समय मुस्तैद रहने चाहिए। पुलिस अधिकारी औचक निरीक्षण कर इसकी जांच करेंगे। अगर कहीं ड्यूटी में लापरवाही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    कार सेल-परचेज वालों का रिकार्ड जांचा

    पंचकूला पुलिस ने जिले में पुरानी कारों की सेल-परचेज करने वालों का रिकार्ड खंगाला है। पिछले दो महीने में उन्होंने कितनी गाड़ियां बेची हैं और किस को बेची हैं। अगर उनमें से कोई संदिग्ध नजर आता है तो उसकी जांच भी पुलिस की ओर से की जा रही है। पुलिस ने शहर की पार्किंगों में लंबे समय से खड़ी गाड़ियों की जांच की है।

     


    शहर की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। पुलिस पूरी निगरानी रखे हुए है। नाकों पर पुलिस की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सेक्टरों की पार्किंग में सर्च अभियान चलाया गया है। शहर से गुजरने वाले हर वाहन पर नजर रखी जा रही है। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ के साथ सुरक्षा व्यवस्था में जुटी हुई है।
    - सृष्टि गुप्ता, डीसीपी, पंचकूला