पंचकूला में आधी रात में आपस में भिड़े दो गुट, रॉड-चाकू और पत्थरों से किया हमला, तीन युवक घायल

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-5 स्थित नाइट फूड स्ट्रीट में बीती रात युवकों के दो गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट ने दूसरे पर लोहे की रॉड, चाकू और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका उपचार के लिए सेक्टर 6 स्थित नागरिक स्थलों में भर्ती करवाया गया और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मनीमाजरा में स्पेयर पार्ट की दुकान चलाने वाले सेक्टर 10 निवासी मंजीत ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अपने दोस्तों पंकज और गुरशीश के साथ नाइट फूड स्ट्रीट में सिगरेट पी रहे थे। तभी बलटाना, पंजाब के रहने वाला योगेश गोयल वहां आया और उन्हें अलग ले जाने के लिए कहा।

मंजीत ने वहीं बात करने को कहा तो योगेश के साथ आए मनीमाजरा निवासी हीरासिंह ने उनके सिर पर टाइल से हमला कर दिया। मंजीत के दोस्तों ने जब बचाव करने की कोशिश की तो योगेश गोयल के साथियों ने उन पर राड और चाकू से हमला कर दिया, जिससे मंजीत, पंकज और गुरशीश घायल हो गए।