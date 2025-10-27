Language
    पंचकूला में आधी रात में आपस में भिड़े दो गुट, रॉड-चाकू और पत्थरों से किया हमला, तीन युवक घायल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:11 AM (IST)

    पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित नाइट फूड स्ट्रीट में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें लोहे की रॉड, चाकू और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इस घटना में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    घायल युवक (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-5 स्थित नाइट फूड स्ट्रीट में बीती रात युवकों के दो गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट ने दूसरे पर लोहे की रॉड, चाकू और पत्थरों से हमला कर दिया।

    इस हमले में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका उपचार के लिए सेक्टर 6 स्थित नागरिक स्थलों में भर्ती करवाया गया और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    मनीमाजरा में स्पेयर पार्ट की दुकान चलाने वाले सेक्टर 10 निवासी मंजीत ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अपने दोस्तों पंकज और गुरशीश के साथ नाइट फूड स्ट्रीट में सिगरेट पी रहे थे। तभी बलटाना, पंजाब के रहने वाला योगेश गोयल वहां आया और उन्हें अलग ले जाने के लिए कहा।

    मंजीत ने वहीं बात करने को कहा तो योगेश के साथ आए मनीमाजरा निवासी हीरासिंह ने उनके सिर पर टाइल से हमला कर दिया। मंजीत के दोस्तों ने जब बचाव करने की कोशिश की तो योगेश गोयल के साथियों ने उन पर राड और चाकू से हमला कर दिया, जिससे मंजीत, पंकज और गुरशीश घायल हो गए।

    सेक्टर-5 थाने के जांच अधिकारी, एसआई बिजेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लेगी