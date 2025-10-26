Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पंचकूला निफ्ट के कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल! छेड़छाड़ और पीछा करने जैसी घटनाएं, प्रधानमंत्री तक पहुंचा मामला, पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 11:33 AM (IST)

    पंचकूला के निफ्ट संस्थान में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। एक छात्रा के पिता ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर छेड़छाड़ और पीछा करने की घटनाओं की शिकायत की है। पीएमओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अभिभावकों ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। महिला आयोग ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है और जांच की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पीएमओ ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए निफ्ट मुख्यालय को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-23 स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) की छात्राओं की सुरक्षा को लेकर मामला अब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंच गया है। संस्थान की एक छात्रा के पिता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कैंपस के आसपास छेड़छाड़ और पीछा करने जैसी घटनाओं की शिकायत की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पत्र में अभिभावक ने लिखा कि कई छात्राएं डर और बदनामी के कारण घर पर ऐसी घटनाओं का जिक्र नहीं कर पातीं, क्योंकि उन्हें डर है कि परिवार पढ़ाई रुकवा देगा। पिता ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि शिकायतकर्ता और अन्य छात्राओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए, ताकि संस्थान की छवि या छात्राओं के ग्रेड पर असर न पड़े। जानकारी मिल रही है कि पीएमओ ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए निफ्ट मुख्यालय को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

    अभिभावकों की मांग: पुख्ता सुरक्षा इंतजाम

    अभिभावकों ने निफ्ट परिसर और आसपास के इलाकों में निरंतर पुलिस गश्त, बीट बॉक्स की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और छात्राओं के लिए 24 घंटे चालू रहने वाली हेल्पलाइन सेवा की मांग की है। उनका कहना है कि शाम के समय संस्थान के आसपास असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, जिससे छात्राओं में भय का माहौल है।

    पुलिस और निफ्ट प्रशासन सतर्क

    पंचकूला पुलिस का कहना है कि निफ्ट परिसर और उसके आसपास गश्त बढ़ा दी गई है ताकि छात्राओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। वहीं निफ्ट प्रबंधन ने बताया कि संस्थान और हॉस्टल के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए मंजूरी मांगी गई है और जल्द ही सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा।

    महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान

    निफ्ट छात्राओं की सुरक्षा के इस मामले पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि सोमवार को वह निफ्ट पहुंचकर छात्राओं से मुलाकात करेंगी और उनकी शिकायतें सुनेंगी। साथ ही पंचकूला पुलिस और निफ्ट प्रबंधन से रिपोर्ट मांगी जाएगी कि छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। किसी भी स्तर पर सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई कोताही मिली तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।