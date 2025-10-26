पंचकूला निफ्ट के कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल! छेड़छाड़ और पीछा करने जैसी घटनाएं, प्रधानमंत्री तक पहुंचा मामला, पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-23 स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) की छात्राओं की सुरक्षा को लेकर मामला अब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंच गया है। संस्थान की एक छात्रा के पिता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कैंपस के आसपास छेड़छाड़ और पीछा करने जैसी घटनाओं की शिकायत की है।

पत्र में अभिभावक ने लिखा कि कई छात्राएं डर और बदनामी के कारण घर पर ऐसी घटनाओं का जिक्र नहीं कर पातीं, क्योंकि उन्हें डर है कि परिवार पढ़ाई रुकवा देगा। पिता ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि शिकायतकर्ता और अन्य छात्राओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए, ताकि संस्थान की छवि या छात्राओं के ग्रेड पर असर न पड़े। जानकारी मिल रही है कि पीएमओ ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए निफ्ट मुख्यालय को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

अभिभावकों की मांग: पुख्ता सुरक्षा इंतजाम अभिभावकों ने निफ्ट परिसर और आसपास के इलाकों में निरंतर पुलिस गश्त, बीट बॉक्स की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और छात्राओं के लिए 24 घंटे चालू रहने वाली हेल्पलाइन सेवा की मांग की है। उनका कहना है कि शाम के समय संस्थान के आसपास असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, जिससे छात्राओं में भय का माहौल है।

पुलिस और निफ्ट प्रशासन सतर्क पंचकूला पुलिस का कहना है कि निफ्ट परिसर और उसके आसपास गश्त बढ़ा दी गई है ताकि छात्राओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। वहीं निफ्ट प्रबंधन ने बताया कि संस्थान और हॉस्टल के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए मंजूरी मांगी गई है और जल्द ही सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा।