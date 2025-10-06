Language
    पंचकूला नगर निगम की बड़ी सौगात, गारबेज टैक्स माफ, धार्मिक संस्थाओं को राहत, सफाई कर्मियों को दीवाली बोनस

    By Rajesh Malkania Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:01 PM (IST)

    पंचकूला नगर निगम की बैठक में शहरवासियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गार्बेज टैक्स माफी का प्रस्ताव पारित किया गया और धार्मिक स्थलों पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का निर्णय लिया गया। शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। जर्जर आंगनवाड़ियों का पुनर्निर्माण किया जाएगा और पार्कों के नामकरण का भी निर्णय लिया गया।

    निगम की आम बैठक में पार्षद सलीम खान, अक्षयदीप चौधरी एवं सलीम खान आक्रोश में दिखे।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला।  नगर निगम की सोमवार को हुई आम बैठक में कई जनहितैषी निर्णय लिए गए और कई प्रस्ताव पारित किए गए। गारबेज टैक्स माफी और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए 50 प्रतिशत छूट, भोग या रस्म क्रिया के लिए 25 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव पारित किया गया। धार्मिक संस्थाओं को प्रॉपर्टी टैक्स माफी और रिहायशी व कमर्शियल प्रॉपर्टी के पुराने लंबित टैक्स पर लगे ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया। शहर के स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए पांच इलेक्ट्रिक एसी बसें खरीदी जाएंगी। सफाई कर्मियों को दीवाली बोनस दिया जाएगा। 

    बैठक की अध्यक्षता महापौर कुलभूषण गोयल ने की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए पंचकूला नगर निगम क्षेत्र के निवासियों का गारबेज टैक्स माफ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसे सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग राशि 21,000 रुपये थी और जिनका क्षेत्रफल 1 एकड़ से अधिक है, उनकी राशि घटाकर 11,000 रुपये की जाएगी, जबकि 1 एकड़ से कम क्षेत्र वाले सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग राशि 11,000 से घटाकर 5,000 रुपये की जाएगी। धार्मिक कार्यक्रमों के लिए 50 प्रतिशत छूट और भोग या रस्म क्रिया के लिए 25 प्रतिशत छूट देने का भी प्रस्ताव पारित किया गया।

    नगर निगम क्षेत्र में सभी सामाजिक धर्मशालाओं, धार्मिक भवनों और मंदिरों का वर्ष 2025-26 का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का निर्णय भी लिया गया। इसके साथ ही रिहायशी व कमर्शियल प्रॉपर्टी के पुराने लंबित टैक्स पर लगे ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। शहर के स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए पांच इलेक्ट्रिक एसी बसें खरीदी जाएंगी। वहीं, पंचकूला से माता मनसा देवी, चंडीमाता, कालका माता, समलासन मंदिर, नाडा साहिब और त्रिलोकपुर मंदिर तक धार्मिक यात्रियों के लिए विशेष एसी बस सेवा शुरू की जाएगी।

    महापौर ने बताया कि चंडीमाता मंदिर को भव्य रूप देने के लिए 10 एकड़ भूमि 33 वर्ष की लीज पर देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, चंडीमंदिर, अलीपुर और जलौली गांवों में धार्मिक संस्थाओं को धर्मशालाएं, विद्यालय और हॉस्टल निर्माण के लिए कृषि दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोट, जसवंत और बिल्ला गांव में 100 एकड़ की खूबसूरत लेक और रिजॉर्ट विकसित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। सफाई मित्रों को दीवाली पर बोनस के तौर पर 15 दिन का वेतन और अन्य कर्मचारियों (एचकेआरएन, हारट्रोन, पार्ट-2) को 7 दिन का बोनस देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा।

    नगर निगम क्षेत्र की जर्जर आंगनवाड़ियों और एससी धर्मशालाओं का पुनर्निर्माण किया जाएगा। साथ ही सामुदायिक केंद्र सेक्टर 19 का नाम स्व. रतनलाल कटारिया, सेक्टर 15 के पार्क का नाम पद्मश्री जगदीश लाल अहूजा (लंगर बाबा), एक सामुदायिक केंद्र मक्खन सिंह लुबाना और एक अरूट जी महाराज के नाम पर रखने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में महापौर ने कहा कि नगर निगम पंचकूला लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जनहित में निर्णय ले रहा है ताकि शहर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाया जा सके।