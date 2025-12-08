पंचकूला: डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पतालों में मरीजों की बढ़ी परेशानी

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की एक्शन कमेटी द्वारा घोषित दो दिन की हड़ताल का असर सोमवार सुबह से ही पंचकूला और आसपास के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दिखाई देने लगा। 8 और 9 दिसंबर को जिले के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डाक्टरों ने कामकाज ठप कर दिया है, जिससे मरीजों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पंचकूला सिविल अस्पताल सेक्टर 6 में सुबह से ही ओपीडी के बाहर लंबी-लंबी कतारें लग हुई हैं, जबकि कई वार्ड डाक्टरों के अभाव में खाली नजर आए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अस्पताल प्रशासन ने हालात संभालने के लिए मुलाना मेडिकल कालेज से डाक्टर बुलाए, लेकिन उनकी सेवाएं सीमित दायरे में ही रही। यह डॉक्टर मरीजों को केवल दवाई लिखकर भेज रहे हैं और उन्हें सलाह दे रहे हैं कि हड़ताल समाप्त होने पर विशेषज्ञ चिकित्सकों से विस्तृत जांच करवाएं।

इस परिस्थिति ने मरीजों की परेशानी को और बढ़ा दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो टेस्ट और एक्स-रे जैसी जरूरी जांचों के लिए खाली पेट आए थे और अब उन्हें अगले दिन लौटने की सलाह दी जा रही है।