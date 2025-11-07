Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचकूला में होगी मैराथन, सुबह 5 से 9 बजे तक कई रास्ते रहेंगे बंद, वैकल्पिक मार्ग चुनें, पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:36 PM (IST)

    पंचकूला में शनिवार को मैराथन के आयोजन के चलते सुबह 5 से 9 बजे तक कई रास्ते बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों से गुजरने की सलाह दी है। मैराथन ताऊ देवी लाल स्टेडियम से शुरू होकर सेक्टर-27 तक जाएगी। सेक्टर-3/21 हाईवे कट से ताऊ देवी लाल स्टेडियम की ओर आने-जाने वाला मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। इसके अलावा भी कई प्रमुख मार्ग बंद रहेंगे। 

    prefferd source google
    Hero Image

    यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। शहर में शनिवार को मैराथन का आयोजन होगा, जिसके चलते सुबह 5 से 9 बजे तक कई रास्ते बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक रास्तों से जाने की अपील की है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसीपी ट्रैफिक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मैराथन प्रतिभागी ताऊ देवी लाल स्टेडियम से शुरू होकर घग्गर पुल, डंपिंग ग्राउंड से होते हुए सेक्टर-27 आर्मी सोसायटी तक जाएंगे। वहीं से यू-टर्न लेकर ताऊ देवी लाल स्टेडियम लौटेंगे। इस दौरान सेक्टर-3/21 हाईवे कट से ताऊ देवी लाल स्टेडियम की ओर आने-जाने वाला मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। सेक्टर-21 की ओर से स्टेडियम की दिशा में यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

    इसी प्रकार सेक्टर-23 से डंपिंग ग्राउंड गोल चक्कर की तरफ जाने वाला मार्ग भी बंद रहेगा। एनएच-7 से ताऊ देवी लाल स्टेडियम व डंपिंग ग्राउंड की ओर जाने वाला रास्ता और महाराणा प्रताप चौक, आंबेडकर चौक और पीरमुछल्ला के समीप घग्गर नदी पर बना नया पुल भी बंद रहेगा।

    इसके अतिरिक्त सेक्टर-26/27 हर्बल पार्क के साथ वाली सड़क पर भी यातायात प्रतिबंधित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस पंचकूला ने चालकों से अपील की है कि वे इन मार्गों पर आवाजाही ने करें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें ताकि यातायात व्यवस्था बाधित न हो।