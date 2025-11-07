पंचकूला में होगी मैराथन, सुबह 5 से 9 बजे तक कई रास्ते रहेंगे बंद, वैकल्पिक मार्ग चुनें, पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, पंचकूला। शहर में शनिवार को मैराथन का आयोजन होगा, जिसके चलते सुबह 5 से 9 बजे तक कई रास्ते बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक रास्तों से जाने की अपील की है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है।

एसीपी ट्रैफिक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मैराथन प्रतिभागी ताऊ देवी लाल स्टेडियम से शुरू होकर घग्गर पुल, डंपिंग ग्राउंड से होते हुए सेक्टर-27 आर्मी सोसायटी तक जाएंगे। वहीं से यू-टर्न लेकर ताऊ देवी लाल स्टेडियम लौटेंगे। इस दौरान सेक्टर-3/21 हाईवे कट से ताऊ देवी लाल स्टेडियम की ओर आने-जाने वाला मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। सेक्टर-21 की ओर से स्टेडियम की दिशा में यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

इसी प्रकार सेक्टर-23 से डंपिंग ग्राउंड गोल चक्कर की तरफ जाने वाला मार्ग भी बंद रहेगा। एनएच-7 से ताऊ देवी लाल स्टेडियम व डंपिंग ग्राउंड की ओर जाने वाला रास्ता और महाराणा प्रताप चौक, आंबेडकर चौक और पीरमुछल्ला के समीप घग्गर नदी पर बना नया पुल भी बंद रहेगा।