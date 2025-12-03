पंचकूला में कहां-कहां अवैध निर्माण, डीसी ने 10 दिन में मांगी रिपोर्ट, कार्रवाई के डर से माफिया में हड़कंप

जागरण संवाददाता, पंचकूला। जिले में अवैध निर्माण और अनाधिकृत काॅलोनियों पर जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई का बिगुल बजा दिया है। उपायुक्त सतपाल शर्मा ने सभी विभागों को दोटूक चेतावनी दे डाली कि अवैध अतिक्रमण हटे और दोबारा न पनपे, यह हर हाल में सुनिश्चित करें, वरना कड़ी कार्रवाई तय है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लघु सचिवालय के सभागार में हुई जिला स्तरीय समिति की बैठक में उपायुक्त ने नगर निगम, नगर परिषद कालका, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर और नगर योजनाकार विभाग को 10 दिनों की डेडलाइन दी है। साफ कहा कि पूरे जिले में जहां-जहां अवैध निर्माण या अतिक्रमण हुआ है, उस पर तुरंत कार्रवाई कर एसडीएम पंचकूला को रिपोर्ट सौंपनी होगी। साथ ही चेतावनी दी कि अगर कोई भी अधिकारी या व्यक्ति प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।