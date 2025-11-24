पंचकूला में पैरिफेरी क्षेत्र में तीन गांवों में अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, नोटिस पर नहीं माने तो चलाना पड़ा बुलडोजर

जागरण संवाददाता, पंचकूला। जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने सोमवार को पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव गरीड़ा, चरनिया और बाड़ में विकसित की जा रही अवैध काॅलोनियों व निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।

इस दौरान नायब तहसीलदार बरवाला संजीव अत्री बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। अधिकारियों की निगरानी में बुलडोजरों की मदद से अवैध निर्माणों को मौके पर तोड़ा गया।

नगर योजनाकार संजय नारंग ने बताया कि विभाग ने इन कॉलोनियों के संचालकों को पहले ही नोटिस जारी कर आवश्यक अनुमति के बिना किए जा रहे निर्माण को रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन कोई पालन न होने पर यह कार्रवाई करनी पड़ी।