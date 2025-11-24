पंचकूला में पैरिफेरी क्षेत्र में तीन गांवों में अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, नोटिस पर नहीं माने तो चलाना पड़ा बुलडोजर
पंचकूला के पैरिफेरी क्षेत्र में तीन गांवों में अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम ने पहले नोटिस जारी किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। ये कॉलोनियां बिना अनुमति के बनाई जा रही थीं, जो नियमों का उल्लंघन था। अधिकारियों ने आगे भी अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने सोमवार को पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव गरीड़ा, चरनिया और बाड़ में विकसित की जा रही अवैध काॅलोनियों व निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।
इस दौरान नायब तहसीलदार बरवाला संजीव अत्री बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। अधिकारियों की निगरानी में बुलडोजरों की मदद से अवैध निर्माणों को मौके पर तोड़ा गया।
नगर योजनाकार संजय नारंग ने बताया कि विभाग ने इन कॉलोनियों के संचालकों को पहले ही नोटिस जारी कर आवश्यक अनुमति के बिना किए जा रहे निर्माण को रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन कोई पालन न होने पर यह कार्रवाई करनी पड़ी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या कॉलोनी विकसित करने से पहले नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से सीएलयू अथवा लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि बिना अनुमति अवैध काॅलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त कानूनी कदम उठाता रहेगा। आमजन से अपील की गई कि वे बिना सीएलयू-लाइसेंस के किसी भी प्रकार का निर्माण न करें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
