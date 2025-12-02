पंचकूला में अवैध काॅलोनियों पर प्रशासन की नजर, चलवाया बुलडोजर, दी चेतावनी
पंचकूला में जिला नगर योजनाकार की टीम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बरवाला, बतौर और प्लासरा गांवों में अवैध काॅलोनियों को ध्वस्त किया गय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पंचकूला। जिला नगर योजनाकार पंचकूला की टीम ने नियंत्रित क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बरवाला, बतौर और प्लासरा गांवों में अवैध रूप से विकसित की जा रही काॅलोनियों को चिह्नित कर बुलडोजर चलवाया।
गांव बरवाला में दो काॅलोनियों में आठ डीपीसी और कच्ची सड़कों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। गांव बतौर में एक काॅलोनी में बनाई गई एक डीपीसी और कच्ची सड़क को तोड़ा गया, जबकि गांव प्लासरा की दो काॅलोनियों में बनाई गई सात डीपीसी और कच्ची सड़कों को ढहा दिया गया।
पूरी कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट संजीव अत्री, नायब तहसीलदार बरवाला, डिम्पी राठी, सहायक नगर योजनाकार पंचकूला और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न हुई, जिससे मौके पर किसी प्रकार की बाधा नहीं आए। विभाग की ओर से बताया गया कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या काॅलोनी विकसित करने से पहले नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा से अनुमति लेना अनिवार्य है।
बिना अनुमति निर्माण करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि बिना सीएलयू और लाइसेंस लिए किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू न करें और न ही अनाधिकृत काॅलोनियों का विकास करें, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी परेशानी से बचा जा सके।
