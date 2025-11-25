पंचकूला में तीन गांवों की अवैध कॉलोनियां पर चला बुलडोजर, भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात

जागरण संवाददाता, पंचकूला। उपायुक्त सतपाल शर्मा के निर्देशन में जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) संजय नारंग की अगुआई में जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने सोमवार को पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव गरीड़ा, चरनिया और बाड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों एवं निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।