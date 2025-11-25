Language
    पंचकूला में तीन गांवों की अवैध कॉलोनियां पर चला बुलडोजर, भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:10 PM (IST)

    पंचकूला में जिला नगर योजनाकार विभाग ने उपायुक्त सतपाल शर्मा के निर्देशन में गरीड़ा, चरनिया और बाड़ गांवों में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। नायब तहसीलदार बरवाला संजीव अत्री की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। भारी पुलिस बल तैनात रहा।

    पंचकूला में अवैध कॉलोनियों में चला बुलडोजर (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। उपायुक्त सतपाल शर्मा के निर्देशन में जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) संजय नारंग की अगुआई में जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने सोमवार को पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव गरीड़ा, चरनिया और बाड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों एवं निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।

    कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार बरवाला संजीव अत्री ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद रहे। टीम में सहायक नगर योजनाकार अशोक कुमार, सहायक नगर योजनाकार डिम्पी राठी, कनिष्ठ अभियंता अनिल सहित भारी पुलिस बल शामिल रहा। अधिकारियों की निगरानी में जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माणों को मौके पर तोड़ा गया।

     