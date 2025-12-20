Language
    पंचकूला में HSVP की जमीन पर दुकानें और मकान बना किराया वसूली, मंत्री के समक्ष मुद्दा उठा तो पढ़ें अफसरों ने क्या दिया जवाब

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:51 PM (IST)

    पंचकूला में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर दुकानें और मकान बनाकर किराया वसूलने का मामला मंत्री के समक्ष उठाया गया। इस मुद्दे पर अधिकारियों से ...और पढ़ें

    जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की शिकायतें सुनते मंत्री विपुल गोयल।

    पंचकूला में कष्ट निवारण समिति की बैठक में गरजे मंत्री विपुल गोयल

    अवैध कब्जे, प्रदूषण, सीवरेज और जलभराव पर अफसरों को सख्त निर्देश


    जागरण संवाददाता, पंचकूला। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल के समक्ष गांव माजरी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की भूमि पर अवैध दुकानें और मकान बनाकर किराया वसूले जाने का मुद्दा उठा। शिकायत पर मंत्री ने कड़ी कार्रवाई की जानकारी मांगी।

    एचएसवीपी के संपदा अधिकारी ने बताया कि गांव खड़ग मंगौली में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर 17.50 एकड़ भूमि को कब्जामुक्त कर लिया गया है। साथ ही, गांव में इस प्रकार की चार-पांच अवैध दुकानों को सील किया जा चुका है और भूमि का चरणबद्ध पुनर्वास किया जाएगा।

    विपुल गोयल शनिवार को पीडब्ल्यूडी सेक्टर-1 स्थित रेस्ट हाउस में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान जिले से जुड़ी कुल 9 जन-शिकायतें सामने आईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए।

    बैठक में गांव सुखदर्शनपुर के ग्रामीणों ने गांव से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक फैक्ट्री से रासायनिक अपशिष्ट के रिसाव की आशंका जताई। इस पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि गठित जांच समिति ने मौके का निरीक्षण किया। 

    जांच में पाया गया कि फैक्ट्री से खेतों में किसी प्रकार का रासायनिक अपशिष्ट नहीं जा रहा है, बल्कि बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। इस पर मंत्री विपुल गोयल ने लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को 5 जनवरी तक पानी की निकासी के लिए पाइप डालने के निर्देश दिए, ताकि समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

    सीवरेज समस्या पर नगर निगम को अल्टीमेटम

    राजीव कॉलोनी निवासी द्वारा लंबे समय से बंद पड़े सार्वजनिक शौचालयों की शिकायत पर मंत्री ने नगर निगम को निर्देश दिए कि एक माह के भीतर पाइप डालकर सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त की जाए, ताकि स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

    नाले और नदी पर कब्जों का मामला

    गांव बुंगा निवासी ने शिकायत दर्ज कराई कि लोक निर्माण विभाग द्वारा उसकी भूमि पर नाले का निर्माण किया गया है। इस पर मंत्री ने विभाग को भूमि की निशानदेही करवाने और यह जांच करने के निर्देश दिए कि क्या नाले का निर्माण शिकायतकर्ता की भूमि से बाहर किया जा सकता है।

    गांव कनौली निवासी द्वारा गांव से गुजरने वाली बरसाती नदी की शामलात भूमि पर अवैध कब्जों के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की शिकायत पर मंत्री ने तहसीलदार पंचकूला और सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता को समस्या का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।

    पार्क और ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण की जांच

    सेक्टर-6 निवासी द्वारा एमसी पार्क पर अवैध कब्जे तथा घर के पीछे ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण की शिकायत पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मंत्री विपुल गोयल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता की शिकायतों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी समस्याओं का समाधान धरातल पर दिखाई देना चाहिए।

    बैठक में ये रहे मौजूद

    बैठक में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, कार्तिकेय शर्मा, कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा, पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता, एसडीएम कालका संयम गर्ग, जिला बार एसोसिएशन के प्रधान राकेश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कष्ट निवारण समिति के गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।