Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचकूला स्वास्थ्य विभाग में बंपर भर्ती, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टरों के साथ नर्स और लैब टेक्नीशियन की होगी नियुक्ति

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:43 PM (IST)

    पंचकूला में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों, नर्सों और लैब टेक्नीशियन की भर्ती करेगा। स्टेट अर्बन हेल्थ मिशन के तहत होने वाली इन नियुक्तियों से नागरिकों को सुगम और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कुल पांच डॉक्टर, चार स्टाफ नर्स और एक लैब टेक्नीशियन की भर्ती की जाएगी। आवेदन 8 दिसंबर 2025 तक जमा किए जा सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    पंचकूला में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों, नर्सों और लैब टेक्नीशियन की भर्ती करेगा (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग नई भर्तियां करेगा। स्टेट अर्बन हेल्थ मिशन के तहत पंचकूला के विभिन्न शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विभाग का कहना है कि इन नियुक्तियों से स्थानीय नागरिकों को अधिक सुगम, त्वरित और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। कुल पांच डाक्टर रखे जाएंगे, जिनमें दो विशेषज्ञ डॉक्टर( स्त्री रोग/प्रसूति विशेषज्ञ) और तीन मेडिकल आफिसर शामिल हैं।

    सेक्टर-26 स्थित सरकारी पालीक्लिनिक में एक विशेषज्ञ डाक्टर और एक मेडिकल आफिसर की नियुक्ति की जाएगी, जबकि सेक्टर-16 अर्बन हेल्थ सेंटर में एक विशेषज्ञ डाक्टर तैनात होगा।

    इसके अलावा सेक्टर-19 की अर्बन डिस्पेंसरी में दो मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे। शहर भर में बढ़ते मरीज भार को देखते हुए यह व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़ बनाएगी और ओपीडी में लंबे इंतजार की समस्या में कमी आएगी।

    डॉक्टरों के साथ-साथ शहर में चार स्टाफ नर्स सेक्टर-26 स्थित सरकारी पॉलीक्लिनिक में और एक लैब टेक्नीशियन की भी भर्ती की जाएगी। स्टाफ नर्सों की नियुक्ति से हेल्थ सेंटर में रूटीन मरीज देखभाल, डिलीवरी से जुड़ी सेवाएं और वार्ड संचालन और अधिक सुव्यवस्थित हो सकेगा।

    वहीं लैब टेक्नीशियन की तैनाती से जांच संबंधी सुविधाओं में तेजी आएगी और मरीजों को सटीक रिपोर्ट समय पर उपलब्ध हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डाक्टरों, नर्सों और तकनीकी कर्मचारियों की संयुक्त नियुक्ति से पंचकूला के स्वास्थ्य केंद्रों का कार्यक्षेत्र बेहतर होगा और नागरिकों को अधिक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलेंगी।

    सभी पद कॉन्ट्रैक्ट आधार के लिए भरे जाएंगे, जिन्हें आवश्यकता और प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। उम्मीदवारों को अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित 8 दिसंबर 2025 शाम 4 बजे तक सिविल सर्जन कार्यालय, ए-ब्लॉक, पांचवीं मंजिल, सेक्टर-6, पंचकूला में जमा कराने होंगे।