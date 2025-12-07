Language
    Lawrence और Goldy Brar गैंग में टकराव, पंचकूला में Gangwar का खतरा, अलर्ट मोड पर पुलिस

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:11 PM (IST)

    पंचकूला में गैंगवार का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के बीच टकराव बढ़ गया है। सोनू नौलटा हत्याकांड के आरोपित पीयूष पिपलानी औ ...और पढ़ें

    लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़

     

    आदेश चौधरी, पंचकूला। गैंगस्टर लाॅरेंस बिश्नोई और आतंकी गोल्डी बराड़ के बीच बढ़े टकराव के कारण पंचकूला में भी गैंगवार का खतरा बढ़ गया है। चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब पुलिस की संयुक्त जांच में सामने आया कि पंचकूला में सोनू नौलटा की गोलियां मारकर हत्या करने वाले पीयूष पिपलानी और अंकुश पिंजौर ने ही चंडीगढ़ में इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी को मौत के घाट उतारा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पैरी की हत्या के बाद लाॅरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ आमने-सामने हैं। दोनों की ऑडियो भी इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। गोल्डी बराड़ ने लाॅरेंस बिश्नोई को यह तक कह दिया है कि पैरी की हत्या कर उसने अपनी मौत के कागज पर साइन कर दिया है।

    इसी साल जून में अमरावती में हुई गैंगवार में नौलटा गांव निवासी सोनू पहलवान की हत्या कर दी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी पीयूष पिपलानी और अंकुश पिंजौर ने ली थी। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा था कि सोनू की नजदीकी गैंगस्टर भूप्पी राणा से बढ़ गई थी, जिसके कारण उसकी हत्या की गई।

    पुलिस ने पीयूष और अंकुश की मदद करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया, मगर वह दोनों अब तक पुलिस के हाथ नहीं आए। अब इस परिस्थिति को देखते हुए पंचकूला पुलिस अलर्ट मोड पर है और कांबिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। फिलहाल पंचकूला पुलिस अलर्ट मोड पर है और पीयूष पिपलानी व अंकुश पिंजौर को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

    पकड़े जाते तो टल सकती थी पैरी की हत्या

    सोनू नौलटा की हत्या करने वाले पीयूष पिपलानी और अंकुश पिंजौर वारदात को अंजाम देने के बाद पंचकूला से फरार हो गए थे। पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम रही। उनकी गाड़ी चंडीगढ़ पीजीआई से बरामद हुई थी।

    हत्या की वारदात को छह महीने बीतने के बाद भी हत्यारों को पकड़ने के लिए पंचकूला पुलिस केवल दावे ही कर रही है। अगर पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती तो शायद इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या टल सकती थी। अगर पैरी की हत्या नहीं होती तो दोनों बड़े गैंग में टकराव भी नहीं होता।

    दूसरे गैंग उठा सकते हैं दोनों के टकराव का फायदा

    लाॅरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, भूप्पी राणा, संपत नेहरा समेत कई अन्य गैंगस्टर हैं, जो चंडीगढ़ से ही निकले हैं। ऐसे में उनका यहां पर प्रभाव काफी ज्यादा है। सभी गैंग इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने के लिए कोई न कोई वारदात करते रहते हैं। ऐसे में अगर गोल्डी बराड़ और लाॅरेंस गैंग के बीच टकराव होता है तो इसका फायदा दूसरे गैंग भी उठा सकते हैं। ऐसे में पंचकूला पुलिस के लिए यह चिंता का विषय है।

     

    पीयूष पिपलानी और अंकुश को पकड़ने के लिए पंचकूला पुलिस की स्पेशल टीम लगातार छापेमारी कर रही है। हाल ही में कांबिंग ऑपरेशन चलाकर कई अपराधियों को काबू किया गया था। पुलिस ने संभावित हत्याओं को भी टाला था। जिले में गैंगस्टरों से जुड़ी कोई एक्टिविटी न हो इसके लिए हर वक्त कड़ी निगरानी की जा रही है। जल्द ही पीयूष और अंकुश को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
    - मनप्रीत सिंह सूदन, डीसीपी क्राइम, पंचकूला