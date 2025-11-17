पंचकूला में किसानों की जिंदगी से खिलवाड़, खेतों के ऊपर मौत बनकर झूल रही बिजली की तारें, अब देखते हैं डीसी क्या करेंगे

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला के गांव खटौली में किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। खेतों के ऊपर खतरनाक तरीके से लटक रही बिजली की तारों ने ग्रामीणों में दहशत फैला रखी थी। समाधान शिविर में मामले के सामने आते ही जिला उपायुक्त (डीसी) सतपाल शर्मा ने तुरंत संज्ञान लिया और बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर तुरंत तारें ठीक करने का कड़ा आदेश दे दिया।

शिविर में पहुंची शिकायतों में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया कि मोरनी क्षेत्र के गांव बेहला और भोज धारटी में डंगा टूटने से ग्रामीणों की सुरक्षा खतरे में थी, जिस पर उपायुक्त ने डीडीपीओ को तुरंत जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।