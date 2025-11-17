पंचकूला में किसानों की जिंदगी से खिलवाड़, खेतों के ऊपर मौत बनकर झूल रही बिजली की तारें, अब देखते हैं डीसी क्या करेंगे
पंचकूला में खेतों के ऊपर लटकती बिजली की तारें किसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। किसानों ने कई बार शिकायत की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। माधान शिविर में मामले के सामने आते ही जिला उपायुक्त ने तुरंत संज्ञान लिया और बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर तुरंत तारें ठीक करने का कड़ा आदेश दे दिया।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला के गांव खटौली में किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। खेतों के ऊपर खतरनाक तरीके से लटक रही बिजली की तारों ने ग्रामीणों में दहशत फैला रखी थी। समाधान शिविर में मामले के सामने आते ही जिला उपायुक्त (डीसी) सतपाल शर्मा ने तुरंत संज्ञान लिया और बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर तुरंत तारें ठीक करने का कड़ा आदेश दे दिया।
शिविर में पहुंची शिकायतों में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया कि मोरनी क्षेत्र के गांव बेहला और भोज धारटी में डंगा टूटने से ग्रामीणों की सुरक्षा खतरे में थी, जिस पर उपायुक्त ने डीडीपीओ को तुरंत जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने शिविर के दौरान कुल 10 गंभीर समस्याएं सुनीं और सभी विभागों को स्पष्ट आदेश दिया कि लोगों की शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा में हर हाल में किया जाए।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं इन समाधान शिविरों की मॉनिटरिंग करते हैं और कई बार सीधे तौर पर जुड़कर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। सरकारी दफ्तरों में सुस्त रवैये पर सख्ती बरतते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनता की परेशानी अब किसी भी हाल में अनदेखी नहीं की जाएगी।
