हिमाचल प्रदेश की चरस की डिमांड ज्यादा, पंचकूला में युवाओं को सप्लाई करने आया नशा तस्कर धरा गया
हिमाचल प्रदेश से चरस की डिमांड के चलते एक नशा तस्कर पंचकूला में युवाओं को चरस सप्लाई करने आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 708 ग्राम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पंचकूला। हिमाचल प्रदेश की चरस की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे में हिमाचल से पंचकूला में युवाओं को चरस सप्लाई करने आया नशा तस्कर पकड़ा गया। उसके पास से 708 ग्राम चरस बरामद हुई है।
पुलिस ने नशीला पदार्थ चरस लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से 708 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपित को शनिवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान पूछताछ होगी।
पंचकूला में एंटी नारकोटिक्स की गश्त पर थी। इसी टीम को सूचना मिली कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रहने वाला राजेश कुमार हिमाचल प्रदेश से चरस लाकर पंचकूला में सप्लाई करता है। राजेश सिंह द्वार के पास किसी ग्राहक को चरस देने आने वाला है।
सूचना के आधार पर टीम पहुंची तो वहां पर खड़े एक युवक को शक के आधार पर काबू किया। उसने पूछताछ में अपना नाम राजेश कुमार बताया। राजेश की पीठ पर एक बैग था, जिसकी तलाशी के लिए राजपत्रित अधिकारी रमनजीत सिह ईटीओ पचंकूला नोडल अधिकारी को मौके पर बुलाया।
बैग में चरस मिली। पाॅलीथिन सहित वजन करने पर चरस का वजन 708 ग्राम हुआ। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
