हिमाचल प्रदेश की चरस की डिमांड ज्यादा, पंचकूला में युवाओं को सप्लाई करने आया नशा तस्कर धरा गया

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हिमाचल प्रदेश की चरस की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे में हिमाचल से पंचकूला में युवाओं को चरस सप्लाई करने आया नशा तस्कर पकड़ा गया। उसके पास से 708 ग्राम चरस बरामद हुई है। पुलिस ने नशीला पदार्थ चरस लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से 708 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपित को शनिवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान पूछताछ होगी।

पंचकूला में एंटी नारकोटिक्स की गश्त पर थी। इसी टीम को सूचना मिली कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रहने वाला राजेश कुमार हिमाचल प्रदेश से चरस लाकर पंचकूला में सप्लाई करता है। राजेश सिंह द्वार के पास किसी ग्राहक को चरस देने आने वाला है।

सूचना के आधार पर टीम पहुंची तो वहां पर खड़े एक युवक को शक के आधार पर काबू किया। उसने पूछताछ में अपना नाम राजेश कुमार बताया। राजेश की पीठ पर एक बैग था, जिसकी तलाशी के लिए राजपत्रित अधिकारी रमनजीत सिह ईटीओ पचंकूला नोडल अधिकारी को मौके पर बुलाया।