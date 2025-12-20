Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश की चरस की डिमांड ज्यादा, पंचकूला में युवाओं को सप्लाई करने आया नशा तस्कर धरा गया

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:14 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश से चरस की डिमांड के चलते एक नशा तस्कर पंचकूला में युवाओं को चरस सप्लाई करने आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 708 ग्राम ...और पढ़ें

    Hero Image

    चरस के साथ पकड़ा गया युवक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का रहने वाला है।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हिमाचल प्रदेश की चरस की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे में हिमाचल से पंचकूला में युवाओं को चरस सप्लाई करने आया नशा तस्कर पकड़ा गया। उसके पास से 708 ग्राम चरस बरामद हुई है। 

    पुलिस ने नशीला पदार्थ चरस लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से 708 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपित को शनिवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान पूछताछ होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचकूला में एंटी नारकोटिक्स की गश्त पर थी। इसी टीम को सूचना मिली कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रहने वाला राजेश कुमार हिमाचल प्रदेश से चरस लाकर पंचकूला में सप्लाई करता है। राजेश सिंह द्वार के पास किसी ग्राहक को चरस देने आने वाला है।

    सूचना के आधार पर टीम पहुंची तो वहां पर खड़े एक युवक को शक के आधार पर काबू किया। उसने पूछताछ में अपना नाम राजेश कुमार बताया। राजेश की पीठ पर एक बैग था, जिसकी तलाशी के लिए राजपत्रित अधिकारी रमनजीत सिह ईटीओ पचंकूला नोडल अधिकारी को मौके पर बुलाया।

    बैग में चरस मिली। पाॅलीथिन सहित वजन करने पर चरस का वजन 708 ग्राम हुआ। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।