पंचकूला में दुकानदारों ने रोया दुखड़ा, डीसी का अधिकारियों आदेश, सीवरेज समस्या का तुरंत हो समाधान

जागरण संवाददाता, पंचकूला। उपायुक्त सतपाल शर्मा ने लघु सचिवालय के सभागार में सोमवार को समाधान शिविर में लोगों की समस्याएं सुनी। गांव मानक टाबरा के दुकानदारों ने सीवरेज व्यवस्था को लेकर शिकायत दी। इस पर डीसी ने संबंधित अधिकारी को तुरंत मौके पर जाकर सीवरेज व्यवस्था को दुरूस्त करने के निर्देश दिए।

वहीं, बुर्ज कोटिया में घग्गर नदी से कटाव होने व डंगा लगाने की लोगों की मांग पर संबंधित अधिकारी को मौके का मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आई शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर बिना बिलंब किए समाधान करें ताकि जिलावासियों को समय पर सेवाओं व योजनाओं का लाभ मिल सके व समस्याओं का समाधान हो सके।