पंचकूला में कमांड अस्पताल के पास से रेहड़ी-फड़ी वाले हटेंगे, शहर में सभी सीसीटीवी होंगे चालू, नियम तोड़ने वाले ई-रिक्शा वालों पर होगी सख्ती

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे चालू होंगे। कमांड अस्पताल के सामने वाली सड़क से अवैध रेहड़ी-फड़ी वालों को हटाया जाएगा और नियम तोड़ने वाले ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला उपायुक्त ने सतपाल शर्मा ने जिम्मेदारी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।

उपायुक्त लघु सचिवालय सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर कम उम्र के बच्चे ई-रिक्शा चलाते पाए गए हैं, जो दुर्घटना की आशंका को बढ़ाता है।

उन्होंने पुलिस एवं परिवहन विभाग को संयुक्त अभियान चलाकर ई-रिक्शा संचालन को नियमबद्ध करने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान कर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा। शहर में लगे 473 सीसीटीवी कैमरों को पूरी तरह क्रियाशील बनाने के आदेश शर्मा ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में सीसीटीवी कैमरों की भूमिका पर जोर देते हुए नगर निगम को निर्देश दिया कि शहर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील अवस्था में हों। वर्तमान में पंचकूला में 473 कैमरे लगाए गए हैं। निगम अधिकारियों ने बताया कि खराब कैमरों की मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है और इस माह सभी निष्क्रिय कैमरे ठीक कर दिए जाएंगे।

उन्होंने आगामी दिनों में धुंध की संभावना को देखते हुए पीएमडीएम, शहरी स्थानीय निकाय, एचएसआईआईडीसी, कृषि विपणन बोर्ड, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी और एचएसवीपी सहित सभी एजेंसियों को सड़क निर्माण व मरम्मत के दौरान सुरक्षा मानकों की अनिवार्य अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।