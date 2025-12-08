Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचकूला में प्रशासनिक सर्जिकल स्ट्राइक, क्लबों को मिला अंतिम अल्टीमेटम, देर रात तक खुले रहने पर हाेंगे सील

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:32 PM (IST)

    पंचकूला में देर रात तक खुले रहने वाले क्लबों पर कार्रवाई होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले क्लब सील किए जाएंगे। सुरक्षा में चूक होने पर क्लब संचालकों ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सेक्टर–5 में क्लब संचालकों के साथ हुई अहम बैठक।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। शहर के क्लबों पर अब प्रशासन की कड़ी नजर है। उपायुक्त सतपाल शर्मा ने साफ चेतावनी दी है कि समय से अधिक खुले क्लब, सुरक्षा मानकों में लापरवाही और नियमों की अनदेखी अब सीधे कड़ी कार्रवाई की जद में आएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेक्टर–5 में क्लब संचालकों के साथ हुई अहम बैठक में डीसी ने कहा कि अब लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कड़ा एक्शन होगा। बैठक में डीसीपी सृष्टि गुप्ता, डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन, आबकारी विभाग के अधिकारी प्रदीप यादव, एक्साइज इंस्पेक्टर राजीव कुमार और सोनू भी मौजूद रहे।

    डीसी ने कहा कि क्लबों का पहला दायित्व है कि वे आगंतुकों को पूर्ण सुरक्षित माहौल दें। आने–जाने वालों का रिकॉर्ड अनिवार्य है और डीजे की आवाज सीमा से ऊपर पाई गई तो भी क्लब मुश्किल में पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि आसपास के लोगों की शांति भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा प्रशासन की कार्रवाई तय है।

    डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने निर्देश दिए कि क्लबों में प्रवेश से पहले सख्त जांच की जाए ताकि कोई हथियार या संदिग्ध सामान लेकर भीतर न जा सके। उन्होंने कहा कि कानून–व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और क्लबों का तालमेल बेहद जरूरी है।

    डीसी का अल्टीमेटम

    • लाइसेंस से बाहर कोई गतिविधि चलेगी तो क्लब होगा सील
    • तय समय से एक मिनट भी अधिक खुला तो एक्शन तय
    • रिकॉर्ड मेनटेन न करने, भीड़ सीमा तोड़ने पर भी सख्त कार्रवाई
    • फायर सेफ्टी और सभी एनओसी अनिवार्य – किसी भी चूक पर तत्काल कार्रवाई