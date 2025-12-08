पंचकूला में प्रशासनिक सर्जिकल स्ट्राइक, क्लबों को मिला अंतिम अल्टीमेटम, देर रात तक खुले रहने पर हाेंगे सील

जागरण संवाददाता, पंचकूला। शहर के क्लबों पर अब प्रशासन की कड़ी नजर है। उपायुक्त सतपाल शर्मा ने साफ चेतावनी दी है कि समय से अधिक खुले क्लब, सुरक्षा मानकों में लापरवाही और नियमों की अनदेखी अब सीधे कड़ी कार्रवाई की जद में आएंगे।

सेक्टर–5 में क्लब संचालकों के साथ हुई अहम बैठक में डीसी ने कहा कि अब लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कड़ा एक्शन होगा। बैठक में डीसीपी सृष्टि गुप्ता, डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन, आबकारी विभाग के अधिकारी प्रदीप यादव, एक्साइज इंस्पेक्टर राजीव कुमार और सोनू भी मौजूद रहे।

डीसी ने कहा कि क्लबों का पहला दायित्व है कि वे आगंतुकों को पूर्ण सुरक्षित माहौल दें। आने–जाने वालों का रिकॉर्ड अनिवार्य है और डीजे की आवाज सीमा से ऊपर पाई गई तो भी क्लब मुश्किल में पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि आसपास के लोगों की शांति भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा प्रशासन की कार्रवाई तय है।

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने निर्देश दिए कि क्लबों में प्रवेश से पहले सख्त जांच की जाए ताकि कोई हथियार या संदिग्ध सामान लेकर भीतर न जा सके। उन्होंने कहा कि कानून–व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और क्लबों का तालमेल बेहद जरूरी है।