    पंचकूला में डीसी ऑफिस के क्लर्क के सरकारी क्वार्टर में चोरी, पत्नी का पेपर दिलाकर लौटे तो नकदी-गहने गायब मिले

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:39 AM (IST)

    पंचकूला जिले में चोरी की दो वारदातें हुईं। चोरों ने डीसी ऑफिस के क्लर्क के सरकारी क्वार्टर से नकदी और गहने चुरा लिए। दूसरी घटना पिंजौर में हुई, जहाँ एक कारोबारी की कार से 72 हजार रुपये और मिठाई के डिब्बे चोरी हो गए। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

     सेक्टर 14 स्थित सरकारी क्वार्टर में चोरी।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। जिले में चोरी की दो वारदातें सामने आई हैं। चोरों ने डीसी आफिस के क्लर्क के सरकारी क्वार्टर को भी नहीं बख्शा। दूसरी तरफ पिंजौर में एक घर की पार्किंग में खड़ी गाड़ी से कैश और जेवर चोरी किए हैं। दोनों ही मामलो में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    कैथल के सिसला गांव निवासी प्रवीन सेक्टर 14 स्थित सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। प्रवीण ने बताया कि वह पत्नी को पेपर दिलवाने पंजाब के मोहाली गए थे।

    शाम को घर लौटे तो मैन गेट का ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी की जांच करने पर पता चला कि 12 हजार रुपये नकद, तीन सोने के सिक्के और चांदी की पायल चोरी हो गई थी।

    कार का शीशा तोड़ा, 72 हजार रुपये और मिठाई के डिब्बे चुराए

    दूसरी वारदात पिंजौर के सेक्टर-30 में हुई, जहां कारोबारी अरुण कुमार के घर की पार्किंग में खडी कार से चोरों ने नकदी और सामान चोरी कर लिया। अरुण कुमार ने बताया कि रात के समय कोई व्यक्ति दीवार फांदकर घर में घुस आया और कार का शीशा तोड़कर कर उसमें रखे 72 हजार रुपये नकद, स्टीरियो और मिठाई के 14 डिब्बे ले गया। घर में बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थीं और मिठाई के डिब्बे शादी के कार्ड बांटने के लिए रखे गए थे।