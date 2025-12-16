ट्राइसिटी की पुलिस आपस में साझा करेंगे गैंगस्टरों से जुड़े इनपुट, क्राइम पर मिलकर लगाएंगे लगाम

जागरण संवाददाता, पंचकूला। गांव निवासी पहलवान सोनू की हत्या के बाद पंचकूला में गैंगस्टरों के हौसले बुलंद हैं और वे कारोबारियों से फिरौती मांगकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। हाल ही में पंचकूला के तीन शराब कारोबारियों से दो-दो करोड़ रुपये की फिरौती मांगे जाने के मामले सामने आए हैं।

सोनू नौलटा की हत्या के आरोपित पीयूष पिपलानी और अंकुश पिंजौर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इतना ही नहीं, दोनों आरोपितों ने चंडीगढ़ में इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की भी हत्या कर दी। पुलिस की टीमें हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में उनकी तलाश में छापेमारी कर रही थीं, लेकिन आरोपित चंडीगढ़ में बड़ी वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। चंडीगढ़ पुलिस भी उन्हें पकड़ने में असफल रही।

ऐसे में गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के लिए अब पंचकूला पुलिस चंडीगढ़ और मोहाली पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रणनीति तैयार करेगी। इसके लिए तीनों जिलों की पुलिस के बीच तीन शराब कारोबारियों से दो-दो करोड़ रुपये की फिरौती मांगी हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में चल रही छापेमारी

सभी छोटे-बड़े इनपुट किए जाएंगे साझा पंचकूला पुलिस की सभी क्राइम ब्रांच टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तीनों जिलों की पुलिस गैंगस्टरों से जुड़ा हर छोटा-बड़ा इनपुट एक-दूसरे के साथ साझा करेंगी, ताकि उनके नेटवर्क को तोड़ा जा सके और किसी बड़ी वारदात से पहले ही उन्हें रोका जा सके। पुलिस आइटी की भी मदद ले रही है।

पुलिस की कार्यक्षमता पर उठ रहे सवाल करीब छह महीने बीत जाने के बाद भी पीयूष पिपलानी और अंकुश पिंजौर के पकड़े न जाने तथा हाल ही में चंडीगढ़ में एक और हत्या किए जाने से पुलिस की कार्यक्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। इसी कारण दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पर कड़ा दबाव बना हुआ है। गतिविधियां अचानक तेज हुई हैं, जिसको लेकर यह साझा रणनीति बनाई गई है।

इसी साल जुलाई में महाराष्ट्र के अमरावती में हुई गैंगवार के दौरान लारेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के कहने पर नौलटा गांव निवासी पहलवान सोनू नौलटा की हत्या कर दी गई थी। वह सिनेमा हाल से फिल्म देखकर बाहर निकल रहा था, तभी उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई थीं। इसके बाद से ही पंचकूला में गैंग्सटर लगातार सक्रिय बने हुए हैं।