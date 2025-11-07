Panchkula News बीकाॅम में फेल होने से डिप्रेशन में गया युवक, फंदा लगाकर जान दी

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर एक स्थित राजकीय कॉलेज में बीकाॅम की पढ़ाई करने वाला छात्र फेल होने के कारण डिप्रेशन में चला गया। 6 महीने से वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। वीरवार रात को उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। चंडी मंदिर थाना पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शो परिजनों के हवाले कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुल्तानपुर गांव निवासी बीकाम स्टूडेंट नीतेश पिछले साल फाइनल ईयर परीक्षा के एक पेपर में फेल हो गया था। कंपार्टमेंट तोड़ने के लिए उसने अप्लाई किया। दोबारा परीक्षा हुई तो वह फिर से फेल हो गया। जिससे कारण वह मायूस होकर घर पर ही गुमसुम रहने लगा। डिप्रेशन में चले जाने के कारण परिवार ने उसका मनोरोग उपचार भी शुरू करवा दिया था। लेकिन उसने घर पर अकेला होते ही फंदा लगा लिया।

खुद को कमरे में रखता था बंद युवक के पिता राजकुमार ने बताया कि बेटा फेल होने के बाद से अकेला रहने लगा था। वह खुद को कमरे में बंद रखता था। किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वह बेटे को मोटिवेट करने का प्रयास भी करते रहते थे। लेकिन वह बार-बार फेल होने की बात ही कहता था।

पिता ने खुद का उदाहरण देकर भी समझाया नीतेश के पिता राजकुमार वर्ष 2020 में डी ग्रुप में नौकरी लगे थे। उनकी पोस्टिंग अंबाला के नगर निगम में है। राजकुमार को जब नौकरी मिली तो उसकी उम्र 47 साल थी। यही बात कह कर राजकुमार नितेश को समझाया करता था।