Panchkula News बीकाॅम में फेल होने से डिप्रेशन में गया युवक, फंदा लगाकर जान दी
पंचकूला में एक युवक ने बीकॉम में फेल होने के बाद डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। परीक्षा में असफलता के कारण वह मानसिक तनाव में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर एक स्थित राजकीय कॉलेज में बीकाॅम की पढ़ाई करने वाला छात्र फेल होने के कारण डिप्रेशन में चला गया। 6 महीने से वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। वीरवार रात को उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। चंडी मंदिर थाना पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शो परिजनों के हवाले कर दिया।
सुल्तानपुर गांव निवासी बीकाम स्टूडेंट नीतेश पिछले साल फाइनल ईयर परीक्षा के एक पेपर में फेल हो गया था। कंपार्टमेंट तोड़ने के लिए उसने अप्लाई किया। दोबारा परीक्षा हुई तो वह फिर से फेल हो गया। जिससे कारण वह मायूस होकर घर पर ही गुमसुम रहने लगा। डिप्रेशन में चले जाने के कारण परिवार ने उसका मनोरोग उपचार भी शुरू करवा दिया था। लेकिन उसने घर पर अकेला होते ही फंदा लगा लिया।
खुद को कमरे में रखता था बंद
युवक के पिता राजकुमार ने बताया कि बेटा फेल होने के बाद से अकेला रहने लगा था। वह खुद को कमरे में बंद रखता था। किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वह बेटे को मोटिवेट करने का प्रयास भी करते रहते थे। लेकिन वह बार-बार फेल होने की बात ही कहता था।
पिता ने खुद का उदाहरण देकर भी समझाया
नीतेश के पिता राजकुमार वर्ष 2020 में डी ग्रुप में नौकरी लगे थे। उनकी पोस्टिंग अंबाला के नगर निगम में है। राजकुमार को जब नौकरी मिली तो उसकी उम्र 47 साल थी। यही बात कह कर राजकुमार नितेश को समझाया करता था।
राजकुमार ने बताया कि उन्होंने बेटे को कई बार समझाया कि जीवन में सफलता मिलने के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता है। एक बार असफल होने के बाद प्रयास करते रहना चाहिए। मगर नितेश यह बात नहीं समझ पाया और उसने मौत को गले लगा लिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।