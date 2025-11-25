पंचकूला के बरवाला में ‘मक्खी आतंक’! लोगों का जीना दूभर, विधायक की फटकार पर डीसी ने दिए तुरंत कार्रवाई के आदेश

जागरण संवाददाता, पंचकूला। बरवाला क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब मक्खियों की समस्या से छुटकारा मिलने की उम्मीद जगी है। विधायक की फटकार के बाद डीसी ने तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। इस क्षेत्र में बढ़ती मक्खियों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि घरों, गलियों से लेकर विवाह समारोहों तक हर जगह ‘मक्खियों का कब्जा’ नजर आ रहा है। परेशान लोगों की आवाज अब सड़कों से उठकर सीधे सरकार तक पहुंच गई है।

इसी मुद्दे को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री और पंचकूला विधायक चंद्रमोहन खुद मैदान में उतर आए और डीसी को फोन करके सख्त लहजे में तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए। चंद्रमोहन ने अफसरों से कहा कि दफ्तरों में बैठकर कागज़ों पर कार्रवाई दिखाने का समय नहीं है, फील्ड में उतरकर असली हालात देखिए। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में सवाल किया कि क्या प्रशासन किसी गंभीर बीमारी के फैलने का इंतजार कर रहा है?

वैवाहिक कार्यक्रम का माहौल बिगड़ चुका चंद्रमोहन ने स्पष्ट कहा कि मक्खियों के अत्यधिक प्रकोप से लोगों के घरों में रहना मुश्किल, रसोई में महिलाओं का काम लगभग असंभव और किसी भी सामाजिक या वैवाहिक कार्यक्रम का माहौल बिगड़ चुका है। इस कड़े संदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया।