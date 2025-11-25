पंचकूला के बरवाला में ‘मक्खी आतंक’! लोगों का जीना दूभर, विधायक की फटकार पर डीसी ने दिए तुरंत कार्रवाई के आदेश

Language
    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:12 PM (IST)

    पंचकूला के बरवाला में मक्खियों के आतंक से लोग परेशान हैं। विधायक चंद्रमोहन ने डीसी को फटकार लगाई, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए। मक्खियों के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, खासकर विवाह समारोहों में। डीसी ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अब लोगों को प्रशासन से उम्मीद है।

    पंचकूला विधायक चंद्रमोहन।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। बरवाला क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब मक्खियों की समस्या से छुटकारा मिलने की उम्मीद जगी है। विधायक की फटकार के बाद डीसी ने तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं।

    इस क्षेत्र में बढ़ती मक्खियों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि घरों, गलियों से लेकर विवाह समारोहों तक हर जगह ‘मक्खियों का कब्जा’ नजर आ रहा है। परेशान लोगों की आवाज अब सड़कों से उठकर सीधे सरकार तक पहुंच गई है।

    इसी मुद्दे को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री और पंचकूला विधायक चंद्रमोहन खुद मैदान में उतर आए और डीसी को फोन करके सख्त लहजे में तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए।

    चंद्रमोहन ने अफसरों से कहा कि दफ्तरों में बैठकर कागज़ों पर कार्रवाई दिखाने का समय नहीं है, फील्ड में उतरकर असली हालात देखिए। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में सवाल किया कि क्या प्रशासन किसी गंभीर बीमारी के फैलने का इंतजार कर रहा है?

     वैवाहिक कार्यक्रम का माहौल बिगड़ चुका

    चंद्रमोहन ने स्पष्ट कहा कि मक्खियों के अत्यधिक प्रकोप से लोगों के घरों में रहना मुश्किल, रसोई में महिलाओं का काम लगभग असंभव और किसी भी सामाजिक या वैवाहिक कार्यक्रम का माहौल बिगड़ चुका है। इस कड़े संदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया।

    लोगों की निगाहें प्रशासन पर टिकी

    डीसी पंचकूला ने भरोसा दिलाया कि बरवाला में जल्द ही बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू होगी और लोगों को इस समस्या से राहत दिलाई जाएगी। अब लोगों की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि क्या यह समस्या वास्तव में खत्म होगी या फिर यह आश्वासन भी सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा।