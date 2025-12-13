बातों से विश्वास जीतते हैं, सस्ता सामान दिलवाने के बहाने लूटते हैं, पंचकूला में सक्रिय गिरोह का बदमाश गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पंचकूला। बातों से विश्वास जीतकर, सस्ता सामान दिलाने के बहाने लूटपाट करने वाला गिरोह पंचकूला में सक्रिय है। इस गिरोह के बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान शिमला के गांव सारन निवासी हेमंत मेहता के रूप में हुई है।

इस गिरोह का एक बदमाश शिमला निवासी पीयूष उर्फ इशू पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। उससे वारदात में प्रयोग की गई कार और छीना गया मोबाइल फोन बरामद कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सस्ता सामान दिलाने का झांसा देकर वाहन में बैठाकर मोबाइल और नकदी छीनने के मामले में हेमंत मेहता फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे माता मनसा देवी मंदिर के पास से दबोच लिया। थाना प्रभारी मुनीष कुमार ने बताया कि हेमंत को अदालत में पेश कर दो दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है, जिसके दौरान उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी और छीनी गई शेष राशि की बरामदगी की जाएगी।

ऐसे देता है गिरोह वारदात को अंजाम, हो जाएं सतर्क डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया कि 26 नवंबर को शिमला निवासी एक व्यक्ति किसी कार्य से चंडीगढ़ आ रहा था। मनीमाजरा क्षेत्र में सामान खरीदते समय दो युवकों ने उससे बातचीत कर खुद को शिमला का निवासी बताया और भरोसा जीत लिया। दोनों ने उसे सस्ता सामान दिलाने का लालच देकर अपनी कार में बैठा लिया।