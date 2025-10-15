Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हो जाएं अलर्ट! मौसम में धीरे-धीरे आने लगी ठंडक, हवा की गति कम होने से प्रदूषक कण हो रहे जमा, दीवाली से पहले ही पंचकूला की हवा में बढ़ा प्रदूषण 

    By Akhil Vohra Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:40 PM (IST)

    मौसम में बदलाव के साथ ठंडक बढ़ने लगी है और हवा की गति कम होने से प्रदूषक कण जमा हो रहे हैं। दीवाली से पहले ही पंचकूला की हवा में प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने प्रदूषण से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण स्थलों से उड़ती धूल और पराली का धुआं हवा को प्रदूषित कर रहे।

    अखिल वोहरा, पंचकूला। दीवाली से पहले ही पंचकूला की हवा में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। अक्टूबर के शुरुआती दिनों में हवा की गुणवत्ता सामान्य थी, लेकिन अब हालात खराब श्रेणी में पहुंचे लगे हैं। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) लगातार अस्वास्थ्यकर श्रेणी में पहुंच रहा है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में धीरे-धीरे ठंडक आने से हवा की गति कम हो गई है, जिसके कारण प्रदूषक कण वातावरण में फंसे रह जाते हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण स्थलों से उड़ती धूल और पराली का धुआं ये सभी कारण मिलकर हवा को प्रदूषित कर रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार को पंचकूला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 दर्ज किया गया, जो साफ तौर पर हवा की खराब होती स्थिति की ओर इशारा करता है। पंचकूला में अक्टूबर की शुरुआत अपेक्षाकृत बेहतर रही थी। 7 अक्टूबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स केवल 56 था, जो मध्यम श्रेणी में आता है। इसके बाद हवा की गुणवत्ता तेजी से गिरने लगी।

    8 अक्टूबर को एक्यूआई 93, 9 अक्टूबर को 117, और 10 अक्टूबर को 120 दर्ज किया गया। 12 अक्टूबर को यह बढ़कर 149 हो गया, 13 अक्टूबर को 161 और 14 अक्टूबर को 164 तक पहुंच गया था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शहर की हवा अस्वास्थ्यकर श्रेणी में प्रवेश कर चुकी है।

    बढ़ता एक्यूआई डाल सकता है सेहत पर असर

    सिविल अस्पताल के प्रिंसिपल मेडिकल आफिसर डाॅ. आरएस चौहान ने बताया कि बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल सकता है। इससे सांस संबंधी बीमारियों, आंखों में जलन, खांसी और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ने की आशंका है। उन्होंने बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा के मरीजों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

    ऐसे मापा जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स 

    0 से 50 तक का स्तर अच्छा
    51 से 100 तक मध्यम
    101 से 150 तक खराब
    151 से 200 तक अस्वास्थ्यकर
    201 से 300 तक गंभीर
    301 से ऊपर खतरनाक श्रेणी में गिना जाता है।
    पंचकूला फिलहाल इसी अस्वास्थ्यकर सीमा में है, जो दीवाली से पहले ही चिंता बढ़ाने वाली स्थिति है।

    दीवाली के बाद 200 पार हो सकता है एक्यूआई लेवल

    दीवाली के बाद शहर का एक्यूआई लेवल 200 पार हो सकता है। इस का पहला कारण यह रहेगा कि दीवाली वाले दिन लोग पटाखे चलाएंगे और दिवाली के आसपास गाड़ियों की मूवमेंट भी ज्यादा रहती है ऐसे में एक्यूआई 200 पार जा सकता है।